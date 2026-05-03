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モハメド・サラーは、すでにリヴァプールでプレーしていないクラブのレジェンドに、リヴァプールがようやく「特別な」送別会を行うよう求めている。
待望の復帰
ヘンダーソンは2023年夏にリヴァプールを突如退団以来、シーズン最終日のブレントフォード戦で初めてアンフィールドに戻る。クロップ時代のチームメイトと異なり、サウジアラビアへ即移籍したためホームファンと正式に別れていなかった。 現在プレミアリーグに復帰したブレントフォードの元主将として帰還するこの日、サラーやアンディ・ロバートソンも注目されるだろう。
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リーダーを見極める
TNTスポーツのインタビューで、サラーはクラブの近年の成功にヘンダーソンが果たした役割は現代の選手ではほとんど比肩できないと語った。彼は「彼はすぐに移籍し、適切な送別会や別れの挨拶を受けられなかった。この街の人々は、12年間キャプテンを務めたヘンダーソンにとってここがどれほど大切だったかを知っている。私やヴィルジルよりもずっと長い期間だ」と述べた。
クラブがどうするつもりかは分からないし、僕にも計画はない。ファンがどう思うかも分からない。でも、彼のために何か特別なことをしてほしいと心から願っている。彼はクラブの偉大な選手だったし、彼がロッカールームにいてくれたからこそ、僕たちは多くのタイトルを獲れたんだ。
だから、ファンが彼に素晴らしい送別会を開いてくれることを心から願っている。本当にそう願っているんだ。だって、君たち（ロッカールームにいないファン）は、そこで何が起きているのかあまり知らないかもしれないからね。君（スティーブン・ジェラードに語りかけて）はそれをよく知っているだろう。 君は彼とプレーしたから、彼の情熱とクラブ愛を知っている。だから、クラブとファンが彼にふさわしい敬意を示すことを心から願っている。ここはリヴァプール。僕たちはそうすべきだ。」
別れの痛み
ヘンダーソンは以前、リヴァプールを去ったことをトラウマ的な「別れ」だと感じたと明かし、こう語っている。「リヴァプールを去るのは大きな出来事だった。長い間それが私の人生だったのに、あっという間に消えた。だからその後、しばらく苦しんだ。
「試合はあまり見られなかった。リヴァプールの試合は特に。プレミアリーグもほとんど観ていなかった。地球の反対側にいたから、その点は良かったかもしれない。
「本当に辛かった。リヴァプールには長くいて、強い愛着があったし、人生の大部分を捧げていたから、去る時はどこに行っても何をしてもしんどかった。
言葉にできないが、まるで別れのような辛さだった。リバプールに限らず、長く在籍し愛着のある選手なら、引退でも移籍でも同じ気持ちになるはずだ。
「しばらくはつらかったが、時が経てば前へ進める。それでも、あれが最もつらい時期だったと思う」
- AFP
世代交代
ブレントフォードとの最終節は、リヴァプールにとって感情的な節目の試合になる。この試合で、クラブ史上最も成功した時代のひとつに幕が下りる。ヘンダーソンの復帰に加え、サラーやロバートソンなどの主力が退団する見込みで、チームは夏の移籍市場を前に大きな転換期を迎えている。欧州カップ戦出場という目標と新しい方向性が迫る中、クラブは伝説的な別れへの感慨と、将来に向けた再建という急務のバランスを取らなければならない。