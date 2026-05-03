TNTスポーツのインタビューで、サラーはクラブの近年の成功にヘンダーソンが果たした役割は現代の選手ではほとんど比肩できないと語った。彼は「彼はすぐに移籍し、適切な送別会や別れの挨拶を受けられなかった。この街の人々は、12年間キャプテンを務めたヘンダーソンにとってここがどれほど大切だったかを知っている。私やヴィルジルよりもずっと長い期間だ」と述べた。

クラブがどうするつもりかは分からないし、僕にも計画はない。ファンがどう思うかも分からない。でも、彼のために何か特別なことをしてほしいと心から願っている。彼はクラブの偉大な選手だったし、彼がロッカールームにいてくれたからこそ、僕たちは多くのタイトルを獲れたんだ。

だから、ファンが彼に素晴らしい送別会を開いてくれることを心から願っている。本当にそう願っているんだ。だって、君たち（ロッカールームにいないファン）は、そこで何が起きているのかあまり知らないかもしれないからね。君（スティーブン・ジェラードに語りかけて）はそれをよく知っているだろう。 君は彼とプレーしたから、彼の情熱とクラブ愛を知っている。だから、クラブとファンが彼にふさわしい敬意を示すことを心から願っている。ここはリヴァプール。僕たちはそうすべきだ。」