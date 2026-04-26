リヴァプールのアルネ・スロット監督は試合後、影響力のある選手を失ったことを不満そうに語り、シーズン終盤のチーム戦力に大きな打撃だと述べた。オランダ人監督は、サラーがすぐにピッチを去ろうとしたことが負傷の重さを示していると認めた。

「また勝ったが、また負傷者が出た。これが今シーズンの我々の物語だ。まだ断言はできないが、皆、モがピッチを離れるのはどれほどつらいかを知っている。彼が退場したということは、何かを示している。怪我の程度は様子を見守るしかない」とスロット監督はBBCに語った。