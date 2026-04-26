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モハメド・サラーはリヴァプールでの最後の試合を終えたのか？ 257ゴールを記録したこのフォワードがフリーエージェントとなる中、エジプト代表ディレクターが負傷状況について最新情報を伝えた
エジプト代表監督、サラーの最悪の事態を認める
サラーはリヴァプールがクリスタル・パレスに3-1で勝った試合でハムストリングを痛めた。エジプト代表のディレクター、イブラヒム・ハッサン氏がこれを確認し、33歳のサラーは回復に4週間かかり、国内リーグの終盤戦への出場は難しいと語った。 ロイター通信の取材に応じたハッサン氏は「ハムストリングが断裂し、4週間の治療が必要」と明かした。この離脱により、6月に契約が切れる33歳のエースが今季残りの試合に出場する可能性はほぼ消えた。
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アルネ・スロットが「今シーズンの話題」にコメント
リヴァプールのアルネ・スロット監督は試合後、影響力のある選手を失ったことを不満そうに語り、シーズン終盤のチーム戦力に大きな打撃だと述べた。オランダ人監督は、サラーがすぐにピッチを去ろうとしたことが負傷の重さを示していると認めた。
「また勝ったが、また負傷者が出た。これが今シーズンの我々の物語だ。まだ断言はできないが、皆、モがピッチを離れるのはどれほどつらいかを知っている。彼が退場したということは、何かを示している。怪我の程度は様子を見守るしかない」とスロット監督はBBCに語った。
アンフィールドでの甘く切ない別れ
この負傷で、リヴァプール史上最も成功した時代のひとつが突然終わった。クラブ通算257得点を誇るサラーは土曜の試合60分、足を引きずりながらピッチを去り、アンフィールドのファンに拍手を送った。9年間で多くのタイトルを獲得し退団を発表していた彼だが、公式戦で彼の姿を見るのはこれが最後となった。 結果として、彼の別れはシーズン最終戦後のサポーターへのスピーチだけになる見込みだ。クラブ通算3位の257得点を残した旅路に幕が下りる。
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注目は2026年ワールドカップへ
この負傷でサラーは5月3日のマンチェスター・ユナイテッド戦や5月24日のブレントフォード戦など、残り数試合を欠場する。リヴァプールでのキャリアは事実上終了したが、代表戦に間に合うとの見込みもある。 イブラヒム・ハッサンは、このフォワードが2026年の北米W杯に間に合うとファンに安心させた。エジプトはグループGでベルギー、ニュージーランド、イランと対戦する。大会は6月11日開幕のため、「エジプトの王」にはリハビリと調整の時間が十分にある。