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Liverpool v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

モハメド・サラーはリヴァプールでの最後のマージーサイド・ダービーで得点を挙げ、スティーヴン・ジェラードの記録に並んだ。

モハメド・サラー
リヴァプール
スティーブン・ジェラード
エヴァートン
エヴァートン 対 リヴァプール
プレミアリーグ

リヴァプールのモハメド・サラーは、引退を控えた今シーズン、プレミアリーグのマージーサイド・ダービーでスティーヴン・ジェラードの得点記録に並んだ。エジプト代表は日曜日、エヴァートンを2－1で下した試合でダービー通算9得点目をマーク。終盤にヴァージル・ファン・ダイクのヘディング弾で決まったこの勝利で、リヴァプールはプレミアリーグトップ5とチャンピオンズリーグ出場権を争うレースに残った。

  • 劇的なダービーで存在感を発揮

    厳しい最終シーズンを送ったサラーだが、リヴァプールが最も必要とした際に力を発揮した。エヴァートン戦では先制点を奪い、2-1の劇的勝利に貢献。ベトの同点弾後に、ヴァン・ダイクがロスタイム10分で決勝点を挙げ、トップ5を目指すチームに貴重な3ポイントをもたらした。

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  • プレミアリーグの伝説的な記録に並ぶ

    サラーのこのゴールは、リヴァプールの宿敵に対するリーグ戦9得点目。クラブの長期記録に並んだ。彼はジェラードと並び、この対戦の最多得点者となった。今シーズン終了時、彼は元MFジェラード同様に伝説としてクラブを去るだろう。


  • エヴァートンの新スタジアムでダービー初得点を挙げた選手

    サラーは今シーズン、プレミアリーグ23試合で7ゴール6アシストを記録。さらにエヴァートンの新スタジアム「ヒル・ディキンソン・スタジアム」で行われたマージーサイド・ダービーで得点を挙げた初の選手となった。歴史に名を刻んだこのエジプト人選手は、リヴァプールでのキャリアを最高の形で締めくくる好位置にいる。


  • FBL-ENG-PR-EVERTON-LIVERPOOLAFP

    チャンピオンズリーグ出場権を目指して

    リヴァプールは現在55ポイントで5位。48ポイントのチェルシー、ブレントフォード、ボーンマスに7ポイント差をつけている。来週末、ホームでクリスタル・パレスを迎えるサラー率いるリヴァプールは、さらなる勝利を狙う。

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