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モハメド・サラーはリヴァプールでの最後のマージーサイド・ダービーで得点を挙げ、スティーヴン・ジェラードの記録に並んだ。
劇的なダービーで存在感を発揮
厳しい最終シーズンを送ったサラーだが、リヴァプールが最も必要とした際に力を発揮した。エヴァートン戦では先制点を奪い、2-1の劇的勝利に貢献。ベトの同点弾後に、ヴァン・ダイクがロスタイム10分で決勝点を挙げ、トップ5を目指すチームに貴重な3ポイントをもたらした。
プレミアリーグの伝説的な記録に並ぶ
サラーのこのゴールは、リヴァプールの宿敵に対するリーグ戦9得点目。クラブの長期記録に並んだ。彼はジェラードと並び、この対戦の最多得点者となった。今シーズン終了時、彼は元MFジェラード同様に伝説としてクラブを去るだろう。
エヴァートンの新スタジアムでダービー初得点を挙げた選手
サラーは今シーズン、プレミアリーグ23試合で7ゴール6アシストを記録。さらにエヴァートンの新スタジアム「ヒル・ディキンソン・スタジアム」で行われたマージーサイド・ダービーで得点を挙げた初の選手となった。歴史に名を刻んだこのエジプト人選手は、リヴァプールでのキャリアを最高の形で締めくくる好位置にいる。
- AFP
チャンピオンズリーグ出場権を目指して
リヴァプールは現在55ポイントで5位。48ポイントのチェルシー、ブレントフォード、ボーンマスに7ポイント差をつけている。来週末、ホームでクリスタル・パレスを迎えるサラー率いるリヴァプールは、さらなる勝利を狙う。