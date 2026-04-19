モハメド・サラーはリヴァプールでの最後のマージーサイド・ダービーで得点を挙げ、スティーヴン・ジェラードの記録に並んだ。

厳しい最終シーズンを送ったサラーだが、リヴァプールが最も必要とした際に力を発揮した。エヴァートン戦では先制点を奪い、2-1の劇的勝利に貢献。ベトの同点弾後に、ヴァン・ダイクがロスタイム10分で決勝点を挙げ、トップ5を目指すチームに貴重な3ポイントをもたらした。