このエジプト人FWは、ここ10年近くクラブの成功の礎となってきました。監督は、現在巻き起こっている熱狂的な反応こそが、彼の功績を如実に物語っていると考えています。退団が確定したにもかかわらず、スロット監督は、サラーがアンフィールドでの最後の任務に集中し続けていることを強調しました。

「彼はコンディションは良いか？ はい、良い」とスロット監督は記者団に語った。「昨日も今日もトレーニングに参加しており、出場可能だ。彼が移籍を表明してから起きていることは、彼が完全に値するものだ。このクラブでの信じられないほどのキャリア、3日おきにトロフィーを獲得し、彼が獲得したすべてのトロフィーの前で写った美しい写真を見た。だから、シーズン終了までにあと2つトロフィーを加えられることを願っている」

「モチベーションの向上か？クラブにとってはそうかもしれないが、モ（サラー）にとっては関係ない。彼がこれまで示してきた通り、彼は常に最高のコンディションでプレーできる状態であり、それは変わらない。彼は長年にわたり、このクラブのために常に全力を尽くしてきた。もっと多くのものを与えてくれることを願うが、それは現実的ではない。彼はすでに持てるすべてを捧げてきたからだ。もし、長年にわたり彼が維持してきたようなコンディションのモがいてくれるなら、それは我々にとって大きな助けになるだろう。」