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モハメド・サラーはリヴァプールからの称賛を「十二分に値する」存在であり、アルネ・スロット監督は、チームを去るこの英雄が、さらに2つのトロフィーをチームの栄誉の棚に加えることを期待している
スロットがアンフィールドのレジェンドに敬意を表する
スロット監督は、今夏に契約満了に伴いリヴァプールを退団することを公に表明したサラーについて言及した。マンチェスター・シティとのFAカップ準々決勝を控えて語ったオランダ人監督は、マージーサイドで一つの時代を築いたこの選手に対し称賛の言葉を惜しまず、ファンやメディアからの称賛は当然のものだと強調した。
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トロフィーと記録
このエジプト人FWは、ここ10年近くクラブの成功の礎となってきました。監督は、現在巻き起こっている熱狂的な反応こそが、彼の功績を如実に物語っていると考えています。退団が確定したにもかかわらず、スロット監督は、サラーがアンフィールドでの最後の任務に集中し続けていることを強調しました。
「彼はコンディションは良いか？ はい、良い」とスロット監督は記者団に語った。「昨日も今日もトレーニングに参加しており、出場可能だ。彼が移籍を表明してから起きていることは、彼が完全に値するものだ。このクラブでの信じられないほどのキャリア、3日おきにトロフィーを獲得し、彼が獲得したすべてのトロフィーの前で写った美しい写真を見た。だから、シーズン終了までにあと2つトロフィーを加えられることを願っている」
「モチベーションの向上か？クラブにとってはそうかもしれないが、モ（サラー）にとっては関係ない。彼がこれまで示してきた通り、彼は常に最高のコンディションでプレーできる状態であり、それは変わらない。彼は長年にわたり、このクラブのために常に全力を尽くしてきた。もっと多くのものを与えてくれることを願うが、それは現実的ではない。彼はすでに持てるすべてを捧げてきたからだ。もし、長年にわたり彼が維持してきたようなコンディションのモがいてくれるなら、それは我々にとって大きな助けになるだろう。」
アンフィールドにおけるサラーの功績
このエジプト代表選手は2017年にローマからリヴァプールに移籍した。それ以来、彼はマージーサイドで人気を博し、全大会通算435試合に出場して計255ゴールを決め、122アシストを記録している。また、サラーはチャンピオンズリーグを含む9つのタイトルをアンフィールドで獲得したほか、イングランドのサッカー界で数多くの個人賞も受賞している。
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次は何が待っているのでしょうか？
FAカップでマンチェスター・シティと対戦した後、リヴァプールはすぐにチャンピオンズリーグに視線を移し、準々決勝でパリ・サンジェルマンと対戦する。その後、プレミアリーグのフルハム戦に臨む。現在、リヴァプールは31試合で勝ち点49を獲得し、5位につけており、上位3チームとは6ポイント差となっている。