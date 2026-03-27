サラーが今夏、アンフィールドでの9年間にわたる数々のタイトル獲得に彩られたキャリアに幕を下ろすというニュースを受け、クロップ監督はこのFWの身体能力に対する称賛の言葉を述べた。

2017年にクロップ監督がローマから獲得して以来、33歳のサラーは安定感の象徴であり続けており、このドイツ人指揮官は、「エジプトの王」がトップレベルでの活躍を終えるにはまだ程遠いと考えている。

BBCスポーツの取材に対し、クロップ監督は、サラーが自らに課す信じられないほどの基準を考慮すれば、「彼があと6、7年プレーしても驚かない」と語った。

「サラーは信じられないほどプロフェッショナルな選手だ」とクロップ監督は語った。「彼はプロサッカー選手にとって、どれほどハードにトレーニングできるか、回復にどれほど時間を割けるかなど、あらゆる面で全く新しい基準を打ち立てた。」