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モハメド・サラーはクリスティアーノ・ロナウドの二の舞となるのか？ ユルゲン・クロップ監督、リヴァプール退団を発表した同選手の40代まで現役続行を後押し
クロップ監督、サラーのプロ意識を称賛
サラーが今夏、アンフィールドでの9年間にわたる数々のタイトル獲得に彩られたキャリアに幕を下ろすというニュースを受け、クロップ監督はこのFWの身体能力に対する称賛の言葉を述べた。
2017年にクロップ監督がローマから獲得して以来、33歳のサラーは安定感の象徴であり続けており、このドイツ人指揮官は、「エジプトの王」がトップレベルでの活躍を終えるにはまだ程遠いと考えている。
BBCスポーツの取材に対し、クロップ監督は、サラーが自らに課す信じられないほどの基準を考慮すれば、「彼があと6、7年プレーしても驚かない」と語った。
「サラーは信じられないほどプロフェッショナルな選手だ」とクロップ監督は語った。「彼はプロサッカー選手にとって、どれほどハードにトレーニングできるか、回復にどれほど時間を割けるかなど、あらゆる面で全く新しい基準を打ち立てた。」
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アンフィールドの、おそらく永遠に破られることのない記録
サラーがマージーサイドに与えた影響はまさに歴史的と言えるもので、このウインガーは255ゴールを挙げてクラブの歴代得点ランキングで3位につけている。彼より上位にいるのはイアン・ラッシュとロジャー・ハントのみであり、クロップ監督は、33歳のサラーが現代サッカー界で残したこの数字は「とんでもない」ものであり、近い将来に再現されることはまずないだろうと述べた。
元リヴァプール監督は、将来的にサラーのレガシーに挑める選手について議論する中で、大胆にもウーゴ・エキティケの名前を挙げた。
「彼がどこから来て、何を乗り越え、私たちに何をもたらしたか。信じられないことだ」とクロップは付け加えた。「彼が記録した数字と打ち立てた基準は、すべてではないにせよ、その一部は間違いなく、この現代のプレミアリーグ時代において、今後も破られることはないだろう。」
クラブと選手双方にとって公平な契約
ファンは彼の去就を目前に悲嘆に暮れているが、クロップ監督はこのタイミングを、伝説的なパートナーシップの論理的な結末と捉えている。発表時点でサラーの契約期間は残り1年となっていたが、クロップ監督はこの退団を、双方にわだかまりや恨みを抱くことなく前へ進むことを可能にする「公正な合意」だと評した。
クロップ監督は次のように述べた。「この関係全体は、本当にフェアな取引だったと思う。並外れた選手であり、並外れた成績を残し、もちろん彼も相応の報酬を得た。そして今、彼は望む場所へ移籍できるし、クラブは新たな選手を見つけなければならないし、そうするだろう。それは全く問題ない。これだけの年月を経て、悪い感情など一切あるはずがないし、少なくとも私に関しては、そのようなものは全く見当たらない。」
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感動的な旅の終わり
時折ピッチサイドで意見が対立することもあるが、クロップ監督はサラーとの関係は依然として良好であり、このニュースを受けてすでにメッセージのやり取りをしていることを明かした。
「先日メッセージをやり取りしたんだ。意見の相違はあったけど、それは常に正当な理由によるものだった」とクロップは認めた。「いつも良好な関係だ。特に今振り返ってみれば、良好というレベルを超えている。そして、私たち二人とも、あの信じられないような旅路の一員になれたことを心から喜んでいる。悲しい気持ちもあるが、彼は疑いようもなく史上最高の選手の一人であり、そのキャリアの一端を担えたことを本当に誇りに思っている」