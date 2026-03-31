モハメド・サラーはクリスティアーノ・ロナウドとは違う！リヴァプールはエジプトのスーパースターに対し移籍オファーを募ったが、「買い手が見つからなかった」

彼は『The Football Boardroom Podcast』に対し、かつてリヴァプールにとって最も貴重な戦力と見なされていた選手を手放す理由について次のように語った。「説明できる理由はたくさんあるだろうが、冷徹な事実として、モハメド・サラーの調子は劇的に落ち込んでいる。

「エレガントで賢明な判断だ。これは、モハメド・サラーが実質的にアルネ・スロットを糾弾したあの有名な激論の後という明白な事実から導かれるものだ。あれは非常に重大な衝突であり、当時我々は、何らかの決裂につながる可能性が高いと指摘していた。これはサッカー界における『無過失離婚』のようなものだ。双方にとって都合が良い。

「あの衝突から現在に至るまでの間に何が起きたかと言えば、リヴァプールはモハメドとの非常に厄介な状況から抜け出す道として、移籍市場に目を向けていたと断言しても差し支えないだろう。

「おそらく彼ら自身も驚いたことだろうが、契約残り18ヶ月の選手を何百万ポンドもかけて買い取るような買い手は、モの市場には存在しなかったと推測する。

「冷徹な現実として、モハメド・サラーの年齢で、パフォーマンスが低下し、常に疑問符が付く（特に今シーズンは顕著に）、週給30万ポンドを超える選手に対して、彼が同額かそれ以上の報酬を得られ、かつリヴァプールが彼を放出することで数百万ポンドを受け取れるような移籍市場は存在しなかった。

「トップレベルのサッカーにおいて重要な2つの基準は、給与、年齢、そして実績だ。30代半ばで巨額の移籍金をもたらしたメガスター選手はごくわずかしかいない。クリスティアーノ・ロナウドがその一人であり、人々はサラーがもう一人のロナウドになることを期待していたのだ。」