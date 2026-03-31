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モハメド・サラーはクリスティアーノ・ロナウドとは違う！リヴァプールはエジプトのスーパースターに対し移籍オファーを募ったが、「買い手が見つからなかった」
リバプール、サラーの契約最終年を解除
その結果、PFA年間最優秀選手賞を3度受賞したこの選手は、今シーズンの終了とともにアンフィールドを無償で去ることになる。リヴァプールとの契約は2027年夏まで残っているが、その契約期間の最後の12ヶ月分は破棄される見通しだ。
パースロー氏は、2025年12月にベンチ入りを余儀なくされた際、同選手がクラブに対して激しい批判を浴びせたことを受け、リヴァプールは一時期、通算255ゴールを記録するこのウインガーへのオファーを募っていたはずだが、関心を集めることが難しかったと見ている。
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41歳になっても、ロナウドは依然として人気がある
サウジ・プロリーグでの去就が注目されているポルトガルの「史上最高の選手（GOAT）」ロナウドは、アル・ナセルとの契約に5000万ユーロ（4300万ポンド／5800万ドル）の契約解除条項が盛り込まれていると報じられている。ヨーロッパやMLSの各クラブは、41歳の元マンチェスター・ユナイテッド、レアル・マドリード、ユヴェントスのスーパースターを獲得するため、この条項を発動する用意があると言われている。
対照的に、週給40万ポンド（約6,600万円）とされるサラの給与を引き継ぐことを条件に、彼に巨額を投じることをいとわないクラブは存在しない。こうした状況を踏まえ、パースロー氏は、サラのフリーエージェント化が関係者全員にとって理にかなっている理由を解説した。
リヴァプールがサラーのフリー移籍を認める理由
彼は『The Football Boardroom Podcast』に対し、かつてリヴァプールにとって最も貴重な戦力と見なされていた選手を手放す理由について次のように語った。「説明できる理由はたくさんあるだろうが、冷徹な事実として、モハメド・サラーの調子は劇的に落ち込んでいる。
「エレガントで賢明な判断だ。これは、モハメド・サラーが実質的にアルネ・スロットを糾弾したあの有名な激論の後という明白な事実から導かれるものだ。あれは非常に重大な衝突であり、当時我々は、何らかの決裂につながる可能性が高いと指摘していた。これはサッカー界における『無過失離婚』のようなものだ。双方にとって都合が良い。
「あの衝突から現在に至るまでの間に何が起きたかと言えば、リヴァプールはモハメドとの非常に厄介な状況から抜け出す道として、移籍市場に目を向けていたと断言しても差し支えないだろう。
「おそらく彼ら自身も驚いたことだろうが、契約残り18ヶ月の選手を何百万ポンドもかけて買い取るような買い手は、モの市場には存在しなかったと推測する。
「冷徹な現実として、モハメド・サラーの年齢で、パフォーマンスが低下し、常に疑問符が付く（特に今シーズンは顕著に）、週給30万ポンドを超える選手に対して、彼が同額かそれ以上の報酬を得られ、かつリヴァプールが彼を放出することで数百万ポンドを受け取れるような移籍市場は存在しなかった。
「トップレベルのサッカーにおいて重要な2つの基準は、給与、年齢、そして実績だ。30代半ばで巨額の移籍金をもたらしたメガスター選手はごくわずかしかいない。クリスティアーノ・ロナウドがその一人であり、人々はサラーがもう一人のロナウドになることを期待していたのだ。」
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ロナウドは33歳の時に1億ユーロを稼いだ
バロンドールを5度受賞したロナウドは、2018年にレアル・マドリードからユヴェントスへ、移籍金1億ユーロ（8700万ポンド／1億1500万ドル）で移籍した。当時、彼は33歳だった。サラーもキャリアにおいて同様の段階に達しており、世界的なサッカー界での評価は依然として高いが、プレミアリーグとチャンピオンズリーグの優勝経験を持つ選手としてリヴァプールを去ることになる一方で、その移籍による資金収入は一切得られない見込みだ。