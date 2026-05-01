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モハメド・サラーの負傷状況：リヴァプールが「復帰を見込む」時期とは――「エジプトの王」はマンチェスター・ユナイテッドとの最終戦を欠場、アンフィールドをフリー移籍で去る見通し
キングがハムストリングを負傷
リヴァプールは先週のクリスタル・パレス戦で、サラがハムストリングを負傷し離脱した。戦術面でも大きな痛手だ。今夏にチームを去る前に、彼が好成績を残してきたオールド・トラッフォードでの最後の出場機会を逃したことも残念だ。 なお、サラは2027年6月までの契約を残していたが、自身で早期解除を交渉し、フリー移籍で退団する。
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スロットが欠場
試合前会見でスロット監督は、負傷中のスターウインガーの現状を報告し、彼の伝説的な勤勉さを称えた。マンチェスター遠征を控えた監督は、復帰時期について説明した。
「モは健康でも怪我をしていても、常に全力で回復に努めます。通常はコンディションが良いので、シーズン終盤の復帰を期待しています。明日の試合は無理です。彼の怪我が軽傷で、チームやワールドカップでプレーできることは、いつも安心です。送別会にふさわしい選手が戻るのは、いつでも嬉しいニュースです」と語った。
チャンピオンズリーグ出場権を目指して
現在リヴァプールは順位表でマンチェスター・ユナイテッドに後れを取っており、両クラブはトップ3入りと欧州カップ戦出場権を争っている。そのため、この試合の重要性は単なるダービーを超えている。スロット監督は個々の選手の欠場でも重要性は変わらないと強調し、シーズン終盤のより大きな目標に焦点を当てた。
「どの試合もリーグ順位に影響する。ユナイテッド戦だからというだけでなく、チャンピオンズリーグ出場権と最高順位がかかった一戦だと理解している。勝利は逃したが、できる限り上位でシーズンを終えたい」と語った。
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3位決定戦
5月3日（日）、リヴァプールはオールド・トラッフォードでマンチェスター・ユナイテッドと対戦する。現在3位のユナイテッドは勝ち点61、4位のリヴァプールは勝ち点58で3ポイント差。リヴァプールが勝てば得失点差で逆転できる。 リヴァプールは、サラーの欠場が予想されるものの、チャンピオンズリーグ出場権確保へ、キャリックの率いる勢いを取り戻したユナイテッド相手に決定力を見せなければならない。