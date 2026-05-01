モハメド・サラーの負傷状況：リヴァプールが「復帰を見込む」時期とは――「エジプトの王」はマンチェスター・ユナイテッドとの最終戦を欠場、アンフィールドをフリー移籍で去る見通し

試合前会見でスロット監督は、負傷中のスターウインガーの現状を報告し、彼の伝説的な勤勉さを称えた。マンチェスター遠征を控えた監督は、復帰時期について説明した。

「モは健康でも怪我をしていても、常に全力で回復に努めます。通常はコンディションが良いので、シーズン終盤の復帰を期待しています。明日の試合は無理です。彼の怪我が軽傷で、チームやワールドカップでプレーできることは、いつも安心です。送別会にふさわしい選手が戻るのは、いつでも嬉しいニュースです」と語った。