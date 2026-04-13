モハメド・サラーの後継者になるか、ボーンマスへのレンタル移籍か。スタン・コリーモアが17歳の天才・リオ・ングモハの将来を予測。

サラーの穴を埋める選手が必要だが、ングモハの獲得はリヴァプールにとって時間と費用の節約になるか。元リヴァプールFWコリーモアはGOALにこう語った（Best Betting Bonusesとの提携による）。「彼は確かに多くの時間と費用を節約できるだろうが、必ずしもサラーの後継者ではないと思う。

彼はまだ17歳なので、リヴァプールは彼をそのように売り出すことに非常に慎重になるべきだ。とはいえ、ロビー・ファウラー、マイケル・オーウェン、若きスティーヴン・ジェラード、私がプレーしていたチームでデビューしたジェイミー・キャラガーを見ればわかる。 リヴァプールには若手を起用し、スターに育てる歴史がある。

ただ、20～30年前と違うのはソーシャルメディアの爆発的普及だ。無数のアカウントが若者を圧倒する。彼もSNSを使っているだろうし、その存在は意識しているはずだ。

アーセナルのマックス・ダウマンも17歳で、先週決めたゴールは確かに素晴らしかったが、メディアは「史上最高」かのように騒ぎ立て、タイトルをもたらしたかのように扱った。 17歳にして「新星登場」と騒がれれば、毎日24時間プレッシャーにさらされる。リヴァプールもそのリスクは理解しているはずだ。

リヴァプールはサラーの代役として右ウイングに別のフォワードを起用し、プレシーズンにングモハの最適ポジションを探すだろう。右か、左か、中央か。試合と練習で様子を見て結論を出すはずだ。 ただし、サラーとングモハの問題は切り離すべきだ。そうでなければ、彼への負担が大きくなりすぎる。」