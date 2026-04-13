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モハメド・サラーの後継者になるか、ボーンマスへのレンタル移籍か。スタン・コリーモアが17歳の天才・リオ・ングモハの将来を予測。
「エジプトの王」サラ、リヴァプールの王座を譲る準備は万端。
リヴァプールは「エジプトの王」との別れを準備している。プレミアリーグで2度の優勝に貢献したサラーが、今夏フリーエージェントで退団することが判明した。33歳のフォワードは契約最終年を満了しての移籍となる。
PFA年間最優秀選手賞3回、得点王4回の現代的スターの去就により、マージーサイドには大きな穴があく。右翼の後継者獲得には追加資金が投入される見込みだ。
ただ、今季23試合2得点をマークしたングモハが後継者候補に名乗りを上げている。彼が王冠を戴冠するのは数か月後か、数年後か。まだ不明だ。
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ングモハはアンフィールドでサラーの後継者になれるか？
サラーの穴を埋める選手が必要だが、ングモハの獲得はリヴァプールにとって時間と費用の節約になるか。元リヴァプールFWコリーモアはGOALにこう語った（Best Betting Bonusesとの提携による）。「彼は確かに多くの時間と費用を節約できるだろうが、必ずしもサラーの後継者ではないと思う。
彼はまだ17歳なので、リヴァプールは彼をそのように売り出すことに非常に慎重になるべきだ。とはいえ、ロビー・ファウラー、マイケル・オーウェン、若きスティーヴン・ジェラード、私がプレーしていたチームでデビューしたジェイミー・キャラガーを見ればわかる。 リヴァプールには若手を起用し、スターに育てる歴史がある。
ただ、20～30年前と違うのはソーシャルメディアの爆発的普及だ。無数のアカウントが若者を圧倒する。彼もSNSを使っているだろうし、その存在は意識しているはずだ。
アーセナルのマックス・ダウマンも17歳で、先週決めたゴールは確かに素晴らしかったが、メディアは「史上最高」かのように騒ぎ立て、タイトルをもたらしたかのように扱った。 17歳にして「新星登場」と騒がれれば、毎日24時間プレッシャーにさらされる。リヴァプールもそのリスクは理解しているはずだ。
リヴァプールはサラーの代役として右ウイングに別のフォワードを起用し、プレシーズンにングモハの最適ポジションを探すだろう。右か、左か、中央か。試合と練習で様子を見て結論を出すはずだ。 ただし、サラーとングモハの問題は切り離すべきだ。そうでなければ、彼への負担が大きくなりすぎる。」
ングモハは2026-27シーズンのレンタル移籍でメリットを得られるだろうか？
2024年にチェルシーからリヴァプールへ移籍したイングランドU-19代表ングモハについて、コリーモアは次のように語った。「次の移籍市場では控えめな補強をするだろう。だが大金を投じる可能性もある。サラーの後継者には巨額が必要だと考えるかもしれない。
これは監督にも似ている。ブライアン・クラフ率いるフォレストのように、偉大な人物がいると、その正反対を迎えることが多い。フランク・クラークはまさにそうだった。彼は物静かで地に足がついた人物で、派手な発言はしなかった。彼はこう言っていた。『俺が何かをする必要はない。君たちは皆、ブライアン・クラフが連れてきた素晴らしい選手たちだ。 『自分は裏方で小さな役割を果たせばいい』と。そして彼は実際にそうしました。伝説的選手の後任選びも同じだと思います。
リヴァプールなら3000万〜4000万ポンドで十分役割を果たす選手を取るだろう。それでも「サラーの代役」ではなく、チームのために働く選手だ。 その間にングモハのような若手が裏方で経験を積み、期待通りに成長すればトップチームに定着できる。FAカップやリーグカップだけでなく、レギュラーとして試合に出場するチャンスが生まれるだろう。
それでもクラブが「まだ30試合に出場できる状態ではない。レンタル移籍させよう」と判断する可能性もある。その場合、クリスタル・パレスなどで一定期間プレーし、経験を積むことになる。 チャンピオンシップより良い環境が必要なので、フルシーズン過ごせるボーンマスなどが最適だ。海辺の町でプレッシャーが少なく、良い監督と選手がいる。
そこで体を大きくし、フィジカルとスキルを磨く。1年後に戻り、サラーの後継者候補として定着するだろう。リヴァプールが本腰を入れるのは、その先だ。」
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サラーの退団が迫る中、ングモハが記録を更新
ングモハは2025年9月、リヴァプールとプロ初契約を結んだ。その時点でFAカップとチャンピオンズリーグでクラブ史上最年少出場記録を樹立していた。
苦境にあるチームでは彼を先発起用すべきとの声も。その代償としてサラーの出場時間が減る可能性もある。直近のフルハム戦では両翼で先発し、2－0の勝利で2人とも得点を挙げた。 一方、サラーは通算得点を256に伸ばした。この数字は、9年間のキャリアで437試合に出場して積み上げたものだ。