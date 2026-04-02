モハメド・サラーの引退ツアーが今始まった――しかし、リヴァプールを去るこのレジェンドは、長い別れの旅が盛り上がりに欠けるものにならないよう、かつての輝きを取り戻さなければならない

しかし、リヴァプールは、いかなる代償を払おうとも、彼を手放すことに明らかに満足していたようだ。そうでなければ、昨年4月に延長したばかりの契約を1年早く解除することに同意するはずがない。確かに、来シーズンの給与として支払われる約2000万ポンド（2700万ドル）を節約できるが、サラーをサウジアラビアのクラブに売却していれば、その3倍の金額を得ることができたはずだ。 結局のところ、このウインガーの主張は最初から正しかったのだ。誰かが本当に彼をクラブから追い出そうとしていたのだ。

アルネ・スロット監督は、サラの早期退団とは無関係だと主張するだろうが、二人の関係が悪化したことが、「エジプトの王」が王座を退く決断を下した主な要因であったことは否定できない。

リヴァプール史上3位の得点王とはいえ、サラーは勝てない戦いを挑んでしまったと悟ったに違いない。クラブは、初挑戦でプレミアリーグ制覇に導いた監督への支持を揺るぎなく貫いていたのだから。

もちろん、スロット監督がサラーなしでは2024-25シーズンのタイトルを獲得することはできなかっただろう。また、今シーズンの苦戦における「スケープゴート」にされたと感じている選手から、どうにかして最高のパフォーマンスを引き出せなければ、今シーズンの挽回も望めないだろう。