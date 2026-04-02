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Mohamed Salah Liverpool GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

翻訳者：

モハメド・サラーの引退ツアーが今始まった――しかし、リヴァプールを去るこのレジェンドは、長い別れの旅が盛り上がりに欠けるものにならないよう、かつての輝きを取り戻さなければならない

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マンチェスター・シティ 対 リヴァプール

リヴァプールが代表戦期間中に注目を集める選手の退団を発表する可能性は常にあったが、ブライトン戦でプレミアリーグの連敗を喫してからわずか3日後、リヴァプールはモハメド・サラーが今シーズン終了後に退団することを正式に発表した。この発表のタイミングには驚いた人もいたが、サラーはシーズン終了の2ヶ月以上も前にこのニュースを公表するよう働きかけ、痛ましいほど予想外の早期退団を巡る世間の反応を自らコントロールしようとしたのは明らかだった。

しかし、リヴァプールは、いかなる代償を払おうとも、彼を手放すことに明らかに満足していたようだ。そうでなければ、昨年4月に延長したばかりの契約を1年早く解除することに同意するはずがない。確かに、来シーズンの給与として支払われる約2000万ポンド（2700万ドル）を節約できるが、サラーをサウジアラビアのクラブに売却していれば、その3倍の金額を得ることができたはずだ。 結局のところ、このウインガーの主張は最初から正しかったのだ。誰かが本当に彼をクラブから追い出そうとしていたのだ。

アルネ・スロット監督は、サラの早期退団とは無関係だと主張するだろうが、二人の関係が悪化したことが、「エジプトの王」が王座を退く決断を下した主な要因であったことは否定できない。

リヴァプール史上3位の得点王とはいえ、サラーは勝てない戦いを挑んでしまったと悟ったに違いない。クラブは、初挑戦でプレミアリーグ制覇に導いた監督への支持を揺るぎなく貫いていたのだから。

もちろん、スロット監督がサラーなしでは2024-25シーズンのタイトルを獲得することはできなかっただろう。また、今シーズンの苦戦における「スケープゴート」にされたと感じている選手から、どうにかして最高のパフォーマンスを引き出せなければ、今シーズンの挽回も望めないだろう。

  • Liverpool FC v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    クロップのチーム？

    成功を収めてきたチームが苦境に陥ると、監督の役割は必然的に厳しい批判の的となる。往々にして「歴史修正主義」がはびこり、歴史が完全に書き換えられることさえある。スロット監督の場合、現在の苦境が過去の成績を不利な光で照らし出すという、極めて現実的なリスクが存在する。

    昨夏、ユルゲン・クロップの下で3位となったほぼ同じメンバーを引き継ぎ、即座に優勝へと導いたことで称賛を浴びていた彼が、今や「クロップのチームでリーグ優勝した」という非難に直面している。なぜか？ 昨夏、チーム強化のために4億5000万ポンドという巨額の資金を「与えられた」にもかかわらず、スロットは前任者が築いた極めて強固な基盤を、どういうわけか弱体化させてしまったからだ。

    スロットが「運が良かった」という主張には、明らかにいくつかの明白な問題がある。すなわち、少なくともタイトル争いができる態勢がすでに整ったチームを引き継ぐことができたという点で、彼は幸運だったという主張だ。


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  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    「素晴らしい仕事だ」

    まず第一に、リヴァプールの監督としてクロップの後任を務めることは、不可能な仕事だと見なされていた。「ノーマル・ワン」ことクロップは、懐疑的な人々を信者に変え、マージーサイドで神格化された存在となっていた。その結果、多くの人がスロットはマンチェスター・ユナイテッドのデイヴィッド・モイーズやインテル・ミラノのラファエル・ベニテスと同じ運命をたどると予測していた。彼らは、前任者である「救世主」のような存在との比較によって、その実力を十分に発揮できずに打ちのめされてしまった名将たちだった。

    クロップがアンフィールドに赴任する前からサポーターにスロットの名前を歌わせていたことは間違いなく追い風となったが、プレミアリーグ史上、おそらく最高の監督デビューシーズンを飾ったこのオランダ人監督の功績は疑いようもなく絶大だった。昨年4月、リヴァプールがトッテナムを5-1で粉砕して優勝を決めた後、元マンチェスター・ユナイテッドのキャプテン、ロイ・キーンがスカイ・スポーツでこう語った。「我々は監督を称賛しなければならない。彼は素晴らしい仕事をしたからだ。

    「彼が引き継いだ時はそこそこのチームだったが、もしシーズン開幕時に誰かが『リヴァプールは今の位置にいるだろう』と言っていたら、誰も信じなかっただろう。むしろ、その人は精神科に収容すべきだと思われたはずだ！」


  • Liverpool v Sevilla - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    成功事例

    スロット監督率いるチームに対してこれほど懐疑的な見方が広がった主な理由の一つは、世界クラスの守備的ミッドフィールダーが依然として不在だったことだった。しかし、監督は、マルティン・ズビメンディの獲得交渉が決着しなかったことをものともせず、ライアン・グラヴェンベルフを、4バックを保護するだけでなく、プレスを仕掛けてくる相手を軽々と抜き去る素晴らしい能力で素早く守備から攻撃へと切り替えることのできる、傑出した「No.6」へと変貌させることに成功した。

    同郷のオランダ人選手を深い位置で起用したことによる副次的なメリットとして、多才なアレクシス・マカリストが、ボール奪取能力と創造性を活かしてフィールドの上方でさらに大きなインパクトを与えることが可能となり、疲れを知らないドミニク・ソボスライと共に、一種の「ツイン・プレッシング」の脅威を生み出した。

    また、ルイス・ディアスとのトレーニングでの取り組みに加え、時折コロンビア人選手を「ファルセ・ナイン」として起用したことも相まって、このウインガーは（当時において）キャリアで最も得点力のあるシーズンを送ることができた。一方、コディ・ガクポを彼が好む左ウイングのポジションに配置したことは、見事な采配だった（少なくとも今シーズンまでは！）。

    しかし、サラーの起用法と好調ぶりが、リヴァプールと他の優勝争いのライバルたちとの最大の違いであった。


  • Liverpool FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    混乱を減らし、管理を強化する

    スロットの戦術はクロップのそれと根本的に異なるものではなかった――それが彼が招聘された理由の一つでもある。リチャード・ヒューズら首脳陣は、プレースタイルの類似性が、監督交代を可能な限り円滑に進める助けになると正しく見抜いていた。

    しかし、ハイインテンシティなプレスなどクロップのサッカー哲学の核心的な原則を維持するという考えはあったものの、スロットはより混乱を避け、コントロール性を高めることを望んでいた。その狙いは、リヴァプールが持続的なボール支配によって相手を封じ込めることにある。決定的なのは、サラーが最初からこの方針に賛同していたことだ。

    「今は常にボールを支配しようとしている」と、彼は8月にクラブの公式サイトで語った。「以前は、それが最優先事項ではなかった。ユルゲン（クロップ）の下では、ほとんどの場合、カウンター攻撃やカウンタープレスで、できるだけ高い位置でボールを奪おうとしていたからだ。今でもそれは続けているが、ボールを保持している時は、より長くボールをキープし、ただパスを回す時間が増えた」

    しかし、サラーはこの新しい戦術を特に支持していた。それは、彼にこれまで以上に自由をもたらしてくれたからだ。

  • Liverpool FC v Crystal Palace FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    過去最高の数字

    トッテナム戦で優勝を決めた直後、サラーはシーズン開幕前にスロット監督に対し、守備の負担を減らせば攻撃面での貢献度が高まると伝えていたことを明かした。

    「そう言ってよかった」とサラーはスカイに語った。「監督は私の話に耳を傾けてくれたし、その結果が数字に表れている」

    その数字は確かに圧巻だった。2025-26シーズン終了時点で、サラーはわずか38試合の出場で、プレミアリーグの42試合におけるゴールとアシストの合計記録（47）に並んだ。そして、彼はゴールデンブーツ賞、シーズン最優秀プレイメーカー賞、シーズン最優秀選手賞の3冠を制した史上初の選手となった。

    サラにとって残念なことに、今シーズンの数字は芳しくない。決してひどいわけではない。例えば、サラは全大会を通じてブカヨ・サカよりも多くのゴールとアシストを記録している。しかし、純粋に統計的な観点から見れば、これはほぼ間違いなくサラのリバプールでのキャリアにおいて最悪のシーズンとなるだろう。そして、このかなり悲しい事実の責任が誰にあるのかについては議論の余地がある。

    例えばジェイミー・キャラガーは、「（サラーの）脚力が衰えたように見える」と主張している一方今シーズン不振に陥っているリヴァプールの選手はエジプト人だけではないことを踏まえ、問題は組織的なものだと論じる声もある。 しかし、誰もが同意できるのは、サラーをベンチに下げることはリヴァプールの多くの問題に対する解決策ではなかったということだ。だからこそ、スロット監督には、昨年11月のエランド・ロードでの驚異的な活躍の後、彼を再び戦列に迎え入れる以外の選択肢がほとんどなかったのだ。

    実際、サラーは1月のアフリカネイションズカップからの復帰後、13試合連続で先発出場を果たした。また、代表戦中断直前のブライトン戦での敗北を招いた軽度の筋肉の不調からも回復しており、今週土曜日のマンチェスター・シティとのFAカップ戦では、即座に先発復帰することが予想されている。

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-TOTTENHAMAFP

    スケープゴートから救世主へ？

    正直なところ、エティハド・スタジアムへの厳しい遠征は、終焉の始まりのように感じられる――それはサラーだけでなく、スロットにとっても同様だ。

    シティはかつてペップ・グアルディオラ率いた頃の「止められない強豪」ではないかもしれないが、今シーズン3度目となるこの「かなり精彩を欠いた」リヴァプール相手に勝利するだろうと予想する者は多い。一方、水曜日にパルク・デ・プランスで行われるチャンピオンズリーグの再戦（第1戦）では、パリ・サンジェルマンが圧倒的な優勝候補と目されている。

    もちろん、プレミアリーグで5位を維持できればスロット監督は解任を免れるかもしれないという話もある。6位のチェルシーの不振ぶりを考えれば、その可能性は十分にある。しかし、リヴァプールの調子も激しく変動しており、今後の対戦相手も決して楽な相手ばかりではない。

    スロット監督は、代表戦期間中にフロリアン・ヴィルツとウーゴ・エキティケが見せた決定的な活躍に間違いなく勇気づけられるだろう。両者の芽生えつつある連携は、間違いなく明るい未来を予感させる。しかし、この最も過酷なシーズンを華々しく締めくくるというリヴァプールの希望の鍵を握るのは、疑いようもなくサラーである。

    クラブのためスロット監督との一時的な休戦に合意したサラーは、衰えつつも依然として大きな影響力を持つ自身の力を尽くし、マージーサイドでの魔法のようなキャリアを、寂しい終わり方ではなく、華々しい形で締めくくることが期待されている。

    今シーズンの予想外の不振を考慮しても、サラーは依然として、最も重要な局面で勝利をもたらす可能性が最も高い選手であり、リヴァプールにおけるビッグゲームの主役だ。そして、彼の最も記憶に残る重要なゴールやアシストのいくつかが、マンチェスター・シティ戦で生まれたことを忘れてはならない。

    実際、つい昨年、エティハド・スタジアムでの一戦で、サラーは事実上リヴァプールにリーグ優勝をもたらした。皮肉なことに、スロット監督は今、シーズンを救うため――そして自身の職を守るためにも――この「レッズのスケープゴート」を必要としているのだ。

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