モハメド・サラーの代理人が、同選手が今夏にリヴァプールを退団することを認めたことを受け、スター選手の今後の去就をめぐる憶測について言及した

この代理人の厳しいメッセージは、33歳の選手による感情的な発表を受けて発せられたものだ。昨年、2027年までクラブに残留させることを目的とした契約延長に署名したにもかかわらず、輝かしい9年間の在籍期間を1年早めて終えることで合意が成立した。 困難なシーズンを通じて憶測は高まっていたが、アーネ・スロット監督との公の確執により事態はさらに悪化し、選手は「犠牲にされた」と感じていると表明していた。

サプライズ動画でサポーターに直接語りかけた彼は、次のように述べた。「このクラブ、この街、そしてこの人々が、これほどまでに自分の人生の一部になるとは想像もしていなかった。リヴァプールは単なるサッカークラブではない。それは情熱であり、歴史であり、このクラブに属していない人には言葉では説明できない精神なのだ。」