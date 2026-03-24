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モハメド・サラーの代理人が、同選手が今夏にリヴァプールを退団することを認めたことを受け、スター選手の今後の去就をめぐる憶測について言及した
サラーがアンフィールドでの感動的な別れの動画を投稿
この代理人の厳しいメッセージは、33歳の選手による感情的な発表を受けて発せられたものだ。昨年、2027年までクラブに残留させることを目的とした契約延長に署名したにもかかわらず、輝かしい9年間の在籍期間を1年早めて終えることで合意が成立した。 困難なシーズンを通じて憶測は高まっていたが、アーネ・スロット監督との公の確執により事態はさらに悪化し、選手は「犠牲にされた」と感じていると表明していた。
サプライズ動画でサポーターに直接語りかけた彼は、次のように述べた。「このクラブ、この街、そしてこの人々が、これほどまでに自分の人生の一部になるとは想像もしていなかった。リヴァプールは単なるサッカークラブではない。それは情熱であり、歴史であり、このクラブに属していない人には言葉では説明できない精神なのだ。」
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アッバス、移籍の噂を否定
メディアで様々な憶測が飛び交う中、この代理人はソーシャルメディアプラットフォーム「X」に投稿し、クライアントの将来をめぐる激しい憶測について言及した。 この代表選手がマージーサイドからの退団を間近に控えていることを認めてからわずか数時間後、噂は過熱した。このフォワードが争奪戦となるフリーエージェントとなる見込みであることから、様々なメディアが彼の次の移籍先について誤った情報を報じた。こうした騒ぎを鎮めるため、代理人は彼らしい率直な声明を投稿した。彼は次のように警告した。「我々はモハメドが来シーズンどこでプレーするかは知らない。つまり、他の誰も知らないということだ。クリック数を稼ぐことしか考えていない注目を集めようとする連中には注意してほしい。」
サインを求めて人々が列をなす
正式な合意には至っていないものの、この伝説的なウインガーの獲得をめぐる争奪戦は、間違いなく今夏の移籍市場を席巻することになるだろう。サウジ・プロリーグの強豪アル・イッティハドは、このスーパースターを中東に招き入れたいという長年の願望を貫き、移籍の可能性について協議を行ったと報じられている。 さらに、もし彼がヨーロッパ以外で新たな挑戦を求めるのであれば、メジャーリーグサッカー（MLS）のクラブも有力な選択肢として浮上している。市場で最も注目を集めるフリーエージェントとして、彼には高額なオファーが殺到するだろうが、世界は彼の陣営からの公式発表を待つしかない。
- AFP
タイトル獲得への注目が集まる
彼の将来をめぐる議論が激化する中、リヴァプールの歴代3位の得点王は、今シーズンを最高の形で締めくくることに全力を注いでいる。 クラブは、2025-26シーズン終了をもって彼が退団することを確認する声明を発表し、ファンへの敬意と感謝の念から、透明性を確保したいという彼の意向を伝えた。プレミアリーグのタイトル防衛は終わったものの、すでに満杯のトロフィーケースにFAカップと、もう1つのチャンピオンズリーグのメダルを加えるチャンスはまだ残されている。