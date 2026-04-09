モハメド・サラーにMLS移籍を勧められ、「リオネル・メッシのようなスーパースターになれ」と助言――リヴァプールでの不振の「大きな要因」が判明

今シーズンのプレミアリーグでサラーはわずか5得点。昨季は29得点を挙げてリヴァプールを優勝に導いたが、その好調は再現されていない。スミチェルは、長年右サイドでコンビを組んだパートナーがいないことでサラーのリズムが乱れていると指摘した。

「右SBトレント・アレクサンダー＝アーノルドの不在が大きな要因だ。目をつぶっても彼とプレーできたほど互いを理解していた。今季はコナー・ブラッドリーやジェレミー・フリンポン、時にはドミニク・ソボスライと組むが、彼にとっては居心地が悪いだろう。 それでも彼にはまだ数年プレーできる体力がある。リヴァプールで叶わなくても、最終的には彼自身が勝者になるだろう」とスミチェルは語った。