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モハメド・サラーにMLS移籍を勧められ、「リオネル・メッシのようなスーパースターになれ」と助言――リヴァプールでの不振の「大きな要因」が判明
サラハに「アメリカン・ドリーム」が待ち受けているのか？
リヴァプールを去る準備を進めるサラーについて、スミチェルは米国が最適な移籍先だと語る。BetVictorのインタビューで元チェコ代表は、米国で広がるサッカー文化や満員のスタジアムを挙げ、「私はMLSを選ぶが、どこへ行っても愛されるだろう」と語った。 米国ではサッカーが成長しており、スタジアムも満員になりつつあり、雰囲気も良い。もし私が彼の立場なら米国を選ぶ。最終的な決断は本人次第で、ヨーロッパに残る可能性もある。何が起こるか分からないが、米国ならリオネル・メッシのようなメガスターになれるだろう」
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サラーの調子が落ちた「大きな理由」
今シーズンのプレミアリーグでサラーはわずか5得点。昨季は29得点を挙げてリヴァプールを優勝に導いたが、その好調は再現されていない。スミチェルは、長年右サイドでコンビを組んだパートナーがいないことでサラーのリズムが乱れていると指摘した。
「右SBトレント・アレクサンダー＝アーノルドの不在が大きな要因だ。目をつぶっても彼とプレーできたほど互いを理解していた。今季はコナー・ブラッドリーやジェレミー・フリンポン、時にはドミニク・ソボスライと組むが、彼にとっては居心地が悪いだろう。 それでも彼にはまだ数年プレーできる体力がある。リヴァプールで叶わなくても、最終的には彼自身が勝者になるだろう」とスミチェルは語った。
離脱のニュースで緊張が和らぐ
サラーのアンフィールド退団が正式発表され、状況は一変した。こうしたニュースはチームを混乱させることもあるが、2005年のCL制覇を知る選手は、今回の透明な対応が得点に関する憶測を鎮め、結果的に選手にとって好影響だったと語る。
スミチェルは「このタイミングでの発表は正しかった。毎年30得点を挙げられないと批判されていたサラーの負担を軽くした」と語る。 これで状況が明確になり、チームは今シーズンの目標に集中できる。彼が決断したのは並大抵ではなかっただろう。だから、私はこの判断を支持し、彼を称えたい。」
- AFP
エジプトの王の今後は？
リヴァプールの欧州戦で、サラーの役割を巡る緊張が顕著になった。スロット監督はPSG戦で0-2と敗れた試合で彼をベンチに留め、「サバイバルモード」で体力を温存する方が得策だと説明した。
アンフィールドでの第2戦では大きな壁が立ちはだかるため、チームは退団が噂されるスーパースターを再統合する必要がある。国内リーグのトップ5争いと欧州での挑戦を両立させるリヴァプールが、サラーの米国または中東移籍前に最後の輝きを飾れるか注目される。