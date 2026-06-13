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モハメド・サラーに続き、コディ・ガクポも移籍希望。リヴァプールはまたウイングを失う危機に直面している。
ガクポはアンフィールドを去りたいと考えている
多才な攻撃的選手は、チームにとって極めて厳しい戦いの年を経て、新たな挑戦を求める決断をした。2025年夏、チームメイトのディオゴ・ジョタが悲劇的な死を遂げ、クラブは大きな精神的苦痛を抱えた。
パフォーマンスは急落し、アーネ・スロット監督はサポーターの信頼を失った。フェンウェイ・スポーツ・グループは、初年度優勝を果たしたスロットを解任。後任にはボーンマスの戦術家アンドニ・イラオラが就いた。この移行期に、オランダ人ウインガーは移籍の意向を正式に表明した。これはSoccerNewsが報じた。
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プレミアリーグのクラブがオランダ人ウイング選手に注目
多才なフォワードには多くのクラブが関心を示しており、特にトッテナム・ホットスパーが移籍先として有力視されている。しかし、ニューカッスル・ユナイテッドも攻撃陣強化のため状況を見守っている。
市場は流動的だ。ニューカッスルのアンソニー・ゴードンはバイエルン・ミュンヘンの標的だったが、彼がバルセロナへ移籍したため、バイエルンは代替を探している。その結果、ガクポはブンデスリーガ王者のレーダーに捉えられ、争奪戦が激化している。
バイエルンが複数選手を巻き込んだ複雑な移籍連鎖を引き起こした。
この連鎖はドイツにも波及。ブンデスリーガのバイエルンは、イングランドのクラブが争奪するFW獲得に介入しようとしている。実現すれば、アンフィールドで不満を抱えるこのFWは、すでに元マージーサイドのスター、ルイス・ディアスを擁する攻撃陣に加わる。
この動きは、彼が幼少期から所属するPSVにとって、別の大型移籍が頓挫する恐れがある。バイエルンは今週、PSVのモロッコ人ウインガー、イスマエル・サイバリの獲得交渉を進めてきたが、オランダ人同僚への突然の興味によって、PSVは自クラブのアカデミー出身選手が夏の大型移籍を台無しにするのではないかと冷や汗を流している。
- AFP
ガクポがPSVの移籍金記録更新を脅かす
バイエルンはPSVを説得するため、パフォーマンス連動型ボーナス込みで総額5300万ユーロの増額オファーを提示した。 内訳は保証金4800万ユーロ＋ボーナス最大500万ユーロで、PSVはさらに条件向上を狙っている。
現時点で移籍が成立すれば、サイバリはPSV史上最高額での放出となる。ただし、バイエルンがガクポにも関心を示しているため、状況は変わる可能性がある。