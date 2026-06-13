多才なフォワードには多くのクラブが関心を示しており、特にトッテナム・ホットスパーが移籍先として有力視されている。しかし、ニューカッスル・ユナイテッドも攻撃陣強化のため状況を見守っている。

市場は流動的だ。ニューカッスルのアンソニー・ゴードンはバイエルン・ミュンヘンの標的だったが、彼がバルセロナへ移籍したため、バイエルンは代替を探している。その結果、ガクポはブンデスリーガ王者のレーダーに捉えられ、争奪戦が激化している。