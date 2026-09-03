モハメド・サラーに混乱、トラブゾンスポルのファティ・テッケ監督が辞任阻止からわずか数日でクラブを去る

トラブゾンスポルの状況は今週、ついにクラブがテッケ監督の退任を正式発表したことで臨界点に達した。 わずか7日もたたないうちにフロントが公の場で同監督を支持していただけに、この動きは大きな驚きとなっている。混乱は、ヨーロッパリーグ・プレーオフでハンガリーのフェレンツヴァーロシュに合計0-5という屈辱的な敗戦を喫した直後に始まった。

この欧州の舞台での惨事を受け、 テッケ監督はチームの低調なパフォーマンスを理由に、「自分自身を罰する権利がある」と述べて衝撃的な辞任の意向を示した。しかし奇妙な展開として、クラブは当初、同監督が去ることを認めなかった。クラブ首脳陣は正式声明を出し、同監督の辞任は「拒否された」と確認した上で、次の国内戦でも指揮を執るよう求めた。このつかの間の信任は、チームが火曜日にアメドスポルに1-2で敗れたことで、あっという間に消え去った。



