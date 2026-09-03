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モハメド・サラーに混乱、トラブゾンスポルのファティ・テッケ監督が辞任阻止からわずか数日でクラブを去る
役員会の混乱がテッケ退任に先立つ
トラブゾンスポルの状況は今週、ついにクラブがテッケ監督の退任を正式発表したことで臨界点に達した。 わずか7日もたたないうちにフロントが公の場で同監督を支持していただけに、この動きは大きな驚きとなっている。混乱は、ヨーロッパリーグ・プレーオフでハンガリーのフェレンツヴァーロシュに合計0-5という屈辱的な敗戦を喫した直後に始まった。
この欧州の舞台での惨事を受け、 テッケ監督はチームの低調なパフォーマンスを理由に、「自分自身を罰する権利がある」と述べて衝撃的な辞任の意向を示した。しかし奇妙な展開として、クラブは当初、同監督が去ることを認めなかった。クラブ首脳陣は正式声明を出し、同監督の辞任は「拒否された」と確認した上で、次の国内戦でも指揮を執るよう求めた。このつかの間の信任は、チームが火曜日にアメドスポルに1-2で敗れたことで、あっという間に消え去った。
- Getty Images Sport
退団に関するクラブの公式声明
クラブを取り巻く雰囲気が険悪化する中、解決策を見いだすために監督と取締役会の間で追加の協議が行われた。これにより、双方合意の上で即時に契約を解除することが決まった。 クラブは詳細な声明を発表し、この決定について説明した。
声明では次のように述べられている。「協議の結果、トラブゾンスポルの利益と将来を見据えた目標に沿って、ファティフ・テッケと双方合意の上で袂を分かつことで合意した」
クラブは、特にタイトル獲得と財政的安定に関して、この指揮官がベンチで過ごした期間に与えた好影響を強調した。「約18カ月にわたる在任期間で、ファティフ・テッケはトラブゾンスポルに大きな価値をもたらした」とクラブは付け加えた。「この期間に我々のチームに加わった選手たちの成長への貢献に加え、クラブにスポーツ面と経済面の両方で重要な利益をもたらした。トルコカップを我々のトロフィーキャビネットにもたらすことで、彼は再びその名をトラブゾンスポルの歴史に刻んだ」
トルコの巨人たちに向けた新たなロードマップ
この退任は、チームの最近の後退に明らかに心を痛めていたテッケにとって、一つの時代の終わりを意味するものとなった。声明は続けて次のように述べている。「本日に至るまでの時点で、いかなる形であれ自身の存在がトラブゾンスポルに害を及ぼすことを決して受け入れられないと表明した監督と、何よりもクラブの利益を最優先にして新たなロードマップを描くことが不可避であるとの相互理解に至った」
クラブは最後に、48歳の今後のプロサッカー界での新たな章に幸運を祈り、次のように付け加えた。「ここまでの尽力、献身的な仕事、成し遂げた成功、そしてクラブにもたらしてくれた価値に対し、監督に感謝する。ファティ・テッケの今後のキャリアでの成功を祈る。トラブゾンスポルの一員として、クラブにもたらしてくれた素晴らしい感情と残してくれた貴重な遺産に敬意を表し、我々はこれからも常に彼を忘れないことを伝えたい」
- AFP
好スタートを切ったサラー、去就は宙に浮いたまま
モハメド・サラーにとって、この退任のタイミングは決して理想的ではない。エジプトの王は、この夏の注目度の高い移籍でトルコのクラブに加入し、厳しいシーズン序盤において数少ない明るい材料の一つとなっていた。リヴァプールのレジェンドは、わずか5試合の出場で3得点を記録しており、プレミアリーグのアイコンとなった決定力が今なお健在であることを示している。
正式な後任探しが続く中、クラブは次戦でヒュセイン・チムシルが暫定監督を務めることを確認した。サラーが得点を挙げているにもかかわらず、トラブゾンスポルはリーグ開幕3試合でわずか1勝にとどまっており、シーズンを立て直すべきだというプレッシャーが強まっている。
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