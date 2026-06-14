モハメド・サラーにとって、前回のワールドカップは悪夢だった。 now、エジプトの顔である彼は、最も重要な局面で結果を出さなければならない。

ワールドカップ終了から6週間後、Facebookに投稿された動画でサラーは怒りを示した。 「私は自分だけでなく全選手のために警備強化を求めました」と説明した。「ロシアW杯中、合宿地では騒動が相次ぎました。大会中、レストランには2回しか行けませんでした。混雑と安全上の理由で止められたからです。」

さらにEFAは「午前4時に誰かが部屋のドアをノックし、写真を撮ろうとしたことはない」と言うが、ホテルや他の選手に確認すればすぐわかる。どの選手も、見知らぬ人を部屋に入れ、写真撮影や会話を許すはずがない。 私は選手だ。見知らぬ人が部屋に来て隣に座るなんてあり得ない。これでは集中できない。

海外では私が頼まなくても警護を手配してくれるが、エジプトでは頼んでも返事がない。これは私ではなくチーム全体のために必要なことだ。選手が試合に集中できるようになってほしい。

「移動はエコノミークラスで、体力を消耗する。他のアフリカ代表は皆ビジネスクラスだ。選手が快適に試合に臨めるよう配慮してほしい。理解できない。選手たちは快適ではない。チームメイトがエコノミーなのに自分だけビジネスに座りたくない。これは全選手のために言っているんだ。」

さらに彼は「記者会見であらゆることを言い、私が国を憎んでいるかのように印象操作しようとした。だが人々は真実を知っている」と語った。