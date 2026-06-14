モハメド・サラーにとって、前回のワールドカップは悪夢だった。 now、エジプトの顔である彼は、最も重要な局面で結果を出さなければならない。

エジプトにとって今回のワールドカップ出場は史上4度目、1990年以来2度目となる。前回大会では裏方の混乱もあり、サラー率いるチームは1ポイントも獲得できずロシアから早期敗退。結果として同国はワールドカップ未勝利のまま。
2022年の予選敗退で全盛期の出場機会を失ったチーム象徴の彼も、キャリアの黄昏期に差し掛かる今、母国に遅ればせながら歴史をもたらそうとしている。北米の舞台で、彼は使命を背負って戦う。
エジプトにとって今回のワールドカップ出場は史上4度目、1990年以来2度目となる。前回大会では裏方の混乱もあり、サラー率いるチームは1ポイントも獲得できずロシアから早期敗退。結果として同国はワールドカップ未勝利のまま。
2022年の予選敗退で全盛期の出場機会を失ったチーム象徴の彼も、キャリアの黄昏期に差し掛かる今、母国に遅ればせながら歴史をもたらそうとしている。北米の舞台で、彼は使命を背負って戦う。
サラーはリヴァプールでのデビューシーズンに60ゴールに絡む活躍を見せ、絶好調で2018年ワールドカップに臨むはずだった。しかしチャンピオンズリーグ決勝でセルヒオ・ラモスと交錯し、右肩を痛めて途中交代。
キエフの決勝でレアル・マドリードと対戦したリヴァプールは、開始30分でラモスと接触したサラが腕を掴まれて転倒、負傷交代した。試合はカリウスの2つのミスとベイルのスーパーゴールでレアルが3－1勝利。
ワールドカップまであと20日、25歳だったサラーは肩の靭帯捻挫と診断された。しかし彼は翌日、「間に合う」とツイートした。
「厳しい夜だったが、僕はファイターだ。ロシアで皆を誇りに思わせると確信している。皆さんの愛とサポートが力を与えてくれる」と綴った。
エジプトサッカー協会は回復に3週間と見積もり、本大会メンバーに選出した。合宿合流前には追加の調整期間を与えられた。
その予想は当たった。ヘクター・クーペル監督はグループリーグ初戦のウルグアイ戦でサラーを起用しなかった。試合前「ほぼ100％出場できる」と語っていたにもかかわらず、だ。
結果、ファラオの象徴は、ホセ・マリア・ヒメネスの終了間際の決勝点により、自国が1-0で敗れるのをベンチでただ見守るしかなかった。クーパーはサラー抜きで勝ち点1を狙い、82分に最後の交代カードを切ったが、リバプールのスター不在のチームには決定力が欠けていた。その采配は土壇場で裏目に出、後に大きな代償となる。
クーパー監督は試合後、「サラーは重要な選手だが、良いチームがある。彼は次の試合で重要な役割を果たすだろう。今日はリスクを避けたが、次は問題ない」と語った。
案の定、4日後の開催国ロシア戦で先発したサラーはPKで1点を返したが、エジプトは0-3で敗れ、大会からの敗退が決まった。
その頃、チーム内に不和があるとの噂が流れ、サラーはSNSで「選手たちは団結しており、対立はない。互いを尊重している」と否定した。
翌日にウルグアイがサウジアラビアを1-0で下したため、エジプトは最終節を待たずに大会を去った。南米勢と開催国はベスト16に進出したが、屈辱はまだ続いた。
最終戦のサウジアラビア戦は勝っても負けても順位に影響しない試合だったが、エジプトは優勝候補と目されていた。サラーは前半、正確なループシュートで先制し2試合連続得点をマーク。しかし決定的な1対1を逃すとチームは崩れ、前半アディショナルタイムにPKで同点とされ、95分には逆転弾を許した。
この結果、エジプトは3度目の出場（1934年、1990年、2018年）も未勝利（2分け5敗）に終わり、カタール大会の出場権も得られず、2022年に雪辱を晴らす機会も失った。
2018年ワールドカップでエジプト代表が惨敗し、サッカー協会とチームの中心選手との確執が表面化した。
EFAはサラーの警護強化や写真撮影規制などの要求リストをリーク。一方サラーは、協会が有名人やメディアを24時間ホテルに出入りさせ、チーム準備を妨害したと批判した。
合宿地グロズヌイでは、人権侵害で知られるチェチェン指導者カディロフとの面会も強要された。
また、ロシア最南端のグロズヌイを拠点にしたことにも批判が集まった。エジプト代表はエカテリンブルク、サンクトペテルブルク、ヴォルゴグラードで試合を行い、全参加国中最長の合計約5,288マイルをエコノミークラスで移動したと報じられた。
さらに、ワールドカップ以前にもEFAが専用機内でサラーの許可なくライバルスポンサーの広告に使用したことで、サラーは「重大な侮辱」と怒りを示していた。
GOALは当時、これらの出来事が25歳だったサラーに代表引退を考えたほどで、自身が「政治的資本」として利用されたと感じさせていたと報じた。
ワールドカップ終了から6週間後、Facebookに投稿された動画でサラーは怒りを示した。 「私は自分だけでなく全選手のために警備強化を求めました」と説明した。「ロシアW杯中、合宿地では騒動が相次ぎました。大会中、レストランには2回しか行けませんでした。混雑と安全上の理由で止められたからです。」
さらにEFAは「午前4時に誰かが部屋のドアをノックし、写真を撮ろうとしたことはない」と言うが、ホテルや他の選手に確認すればすぐわかる。どの選手も、見知らぬ人を部屋に入れ、写真撮影や会話を許すはずがない。 私は選手だ。見知らぬ人が部屋に来て隣に座るなんてあり得ない。これでは集中できない。
海外では私が頼まなくても警護を手配してくれるが、エジプトでは頼んでも返事がない。これは私ではなくチーム全体のために必要なことだ。選手が試合に集中できるようになってほしい。
「移動はエコノミークラスで、体力を消耗する。他のアフリカ代表は皆ビジネスクラスだ。選手が快適に試合に臨めるよう配慮してほしい。理解できない。選手たちは快適ではない。チームメイトがエコノミーなのに自分だけビジネスに座りたくない。これは全選手のために言っているんだ。」
さらに彼は「記者会見であらゆることを言い、私が国を憎んでいるかのように印象操作しようとした。だが人々は真実を知っている」と語った。
エジプトにとって悪夢だった2018年ワールドカップは、やがて幕を閉じた。サラーは協会を公然と批判したが、代表活動を続け、協会首脳の交代が両者の和解を後押しした。
しかしその後、エジプト代表は国際舞台で苦戦を強いられた。2019年アフリカネイションズカップではベスト16で南アフリカに敗退。2021年大会は決勝に進出したものの、2022年に行われた決勝でセネガルにPK戦の末に敗れた。 サラーは5番目のキッカーだったため蹴る機会がなかった。
その翌月、同じ相手との2022年ワールドカップ予選プレーオフでも歴史は繰り返された。今度はサラーが先頭に立ったが、顔面にレーザーを照射され、シュートを大きく外した。セネガルがまたも勝ち、リヴァプールのスターに雪辱の機会は訪れなかった。
2026年、エジプトは1990年以来2度目となるW杯に戻ってきた。サラーは9得点を挙げ、ファラオズを首位突破に導いた。
ベルギー、イラン、最下位ニュージーランドと同組で、初勝利と突破の好機だ。48チーム制でベスト32も射程圏。
優勝は難しいものの、33歳のサラーは母国で新たな歴史を刻む最後のチャンスと捉え、集中力を高めている。
「エジプトの人々を喜ばせたい。そのために全力を尽くす」とスカイ・スポーツに語った。「グループは強力だが、どのチームにも勝ち抜くチャンスがある。だから、毎試合ベストを尽くす」
さらに彼は「今回の目標は、この国がまだ到達したことがないステージに進むことです」と語った。
母国での最後の舞台となるかもしれないこの大会で、サラーはつかんだチャンスを必ずものにする決意だ。