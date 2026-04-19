Getty
翻訳者：
モハメド・サラーとクリスティアーノ・ロナウドの共演はまだあり得る！リバプールをフリー移籍で去る準備を進めるエジプトのスーパースターを巡り、アル・ナセルが「獲得レースに本格参戦」
アル・ナスルが大型提携の候補に浮上
TEAMTalkによると、アル・ナセルはリヴァプールのFWサラー獲得競争で優位に立ち、サラーとロナウドの共闘可能性が高まった。だが、クラブ内力学が交渉を複雑にする恐れもある。2人の融合や、ベテランストライカーが脚光を分かち合うことを受け入れるかどうかが懸念されている。
それでもサウジアラビアの公共投資基金（PIF）はサラーの獲得に強い関心を示しており、彼をプロリーグの顔として、また中東のサッカー大使として位置づけたい考えだ。豊富な資金を持つアル・ナスルにとって、世界屈指の2トップを揃える魅力は依然として大きい。
- Getty
サラーに興味を示すサウジアラビアのクラブが増え続けている。
同レポートによると、アル・ナセル以外にも4つのサウジアラビアクラブが状況を注視している。アル・イッティハドは以前、世界最高額でリヴァプールに拒否された経緯があり、依然として最大のライバルだ。アル・アハリとアル・ヒラルも加わり、元リヴァプール監督ブレンダン・ロジャース率いるアル・カディシアも意外な候補として名乗りを上げている。
リヴァプールは「キング」不在の時代に向け準備を進める
アンフィールドでは、サラー退団後の現実が徐々に見えてきた。アーネ・スロット監督は、クラブで250得点を挙げた選手の後任探しは難しいと率直に語った。オランダ人監督は、スカウトが求める後継者の条件をまず明確にする必要があり、特にサラーの戦術的役割をどう定義するかが議論の焦点だと指摘した。
スロット監督は「ロブ（ロバート・ボナム＝チャム）とモ（サラー）が去るのは確実だ。2人を補強する一方で、コスタス・ツィミカスが戻ってくる。まずはモのポジションをどうするかを見極める。似たタイプで補うか、別のアプローチを取るかだ」と語った。
- Getty Images Sport
アンフィールドでの最後のカーテンコール
サラーの退団は、マージーサイドの偉大なる時代の幕切れだ。9シーズンで256得点を挙げ、プレミアリーグやチャンピオンズリーグなど8つのタイトルを獲得した。2025年のタイトルがクラブでの最後となるが、早期退団が決まったことでアンフィールドは「エジプトの王」に相応しい別れを贈れるだろう。 シーズン終盤を迎え、サラーはリヤドでロナウドとの歴史的タッグも視野に入れつつ、別れの贈り物としてチームのチャンピオンズリーグ復帰を目指す。