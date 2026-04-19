アンフィールドでは、サラー退団後の現実が徐々に見えてきた。アーネ・スロット監督は、クラブで250得点を挙げた選手の後任探しは難しいと率直に語った。オランダ人監督は、スカウトが求める後継者の条件をまず明確にする必要があり、特にサラーの戦術的役割をどう定義するかが議論の焦点だと指摘した。

スロット監督は「ロブ（ロバート・ボナム＝チャム）とモ（サラー）が去るのは確実だ。2人を補強する一方で、コスタス・ツィミカスが戻ってくる。まずはモのポジションをどうするかを見極める。似たタイプで補うか、別のアプローチを取るかだ」と語った。