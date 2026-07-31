モハメド・サラーとアル・イテハド：頂点奪還への旅か、それとも奈落への転落か？

元リヴァプールのスターであるエジプト人モハメド・サラーの名前が、再びサウジアラビア・ロシュンリーグと結び付けられることになった。今回の相手はアル・イテハドで、現在の夏の移籍市場におけるトルコのベシクタシュへの移籍交渉が難航したことを受けたものだ。
トルコ紙「サバフ」は、サラーが現在進行中の夏のメルカートでアル・イテハドへの移籍に合意し、年俸2500万ドルを得ることになると報じた。
元リヴァプールのスターであるエジプト人モハメド・サラーの名前が、再びサウジアラビア・ロシュンリーグと結び付けられることになった。今回の相手はアル・イテハドで、現在の夏の移籍市場におけるトルコのベシクタシュへの移籍交渉が難航したことを受けたものだ。
トルコ紙「サバフ」は、サラーが現在進行中の夏のメルカートでアル・イテハドへの移籍に合意し、年俸2500万ドルを得ることになると報じた。
15年以上に及ぶサッカー人生を通じて、モハメド・サラーは右ウイングのポジションでプレーし、輝きを放ってきた。これはアル・イテハドでも彼が務めると見られるポジションだが、いくつかの要因によっては変わる可能性がある。
現時点で、アル・イテハドはすでに右ウイングに外国人選手を擁している。フランス人のムサ・ディアビだ。しかし、彼の名前は今夏のメルカートでの「タイガース」からの退団に結びつけられている。
ディアビが退団すれば、サラーがアル・イテハドの新たな右ウインガーとなるだろう。一方、ディアビが残留する場合、このエジプトの至宝はサッカー人生を通じて経験したことのなかったポジションでプレーすることになるかもしれない。もっとも、最近になって彼はそのポジションで巧みなプレーを見せている。
そのポジションとは、ゲームメーカー、あるいはセカンドストライカーだ。というのも、アル・イテハドの監督を務めるドイツ人のイェンス・フィッシングは、純粋なストライカーの後方に選手を置く4-2-3-1のシステムを大きく重視しているからだ。
通常であれば、この選手はアルジェリア人のホスアム・アワルとなるはずだが、彼の名前もまたアル・イテハドからの退団に結びつけられており、これがモハメド・サラーがこのポジションを担う道を開く可能性がある。
サラーは、アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年ワールドカップにおいて、エジプト代表でこのポジションで明確に卓越したプレーを見せた。5試合で1ゴール1アシスト（原文：2アシスト）を記録し、「ファラオたち」の最も優れた選手の一人だった。
この新たなポジションは、エジプトの至宝にとって体力的な労力の大部分を軽減してくれる。サイドバックを助けるための守備の戻りを求められず、また両ウイングとストライカーへのボール配球や試合のリズムのコントロールにおいて、彼の経験を生かす助けにもなるからだ。
だが最大の問題は、サラーがアル・イテハドの危機を解決する魔法の存在にはなり得ないという点にある。問題は彼一人でどうにかなる規模を超えているのだ。そして同時に、サウジアラビアのクラブは現時点でエジプトのスターを獲得できる状況にない。
サラーとアル・イテハドは、昨シーズンにおいて最悪の部類に入るパフォーマンスを見せた。サウジアラビアのクラブは、ロシュン・リーグと二聖モスクの守護者杯の二冠に輝いた歴史的なシーズンの後、タイトルも優勝もなく手ぶらで終わったのだ。
このサウジアラビアのチームはリーグ戦を5位で終え、AFCチャンピオンズリーグ・エリートは準々決勝で、二聖モスクの守護者杯とサウジ・スーパーカップは準決勝で敗退した。
「アル・アミード」はシーズン序盤にフランス人指揮官ローラン・ブランを解任し、シーズン終盤にはポルトガル人のセルジオ・コンセイソンも解任した。そして今、直近の6か月間しか監督を務めた経験のないドイツ人指揮官イェンス・フィージンガーとともに新たな段階を歩み始めている。
戦術面で、アル・イテハドはまだ埋められていないいくつかの他の穴を抱えている。少なくとも選手を必要とする中盤がその一例であり、さらには指揮官がモロッコ人フォワードのユセフ・エン=ネシリを信頼していないことも挙げられる。
これらすべての兆候は、アル・イテハドにとって難しいシーズンを予告している。モハメド・サラーはその立て直しに貢献し得るかもしれないが、彼一人でそれを成し遂げることはできないだろう。
サラー自身も昨シーズンは大いに苦しんだ。多くの試合でベンチを温め、出場した際にも上積みをもたらすことができず、ついには自ら移籍を決断するに至った。
このエジプト代表のスターは昨シーズン、リヴァプールで41試合に出場し、12ゴール・10アシストを記録した。これは数字面でも、そしてプレー内容の面でも、彼のリヴァプールでのキャリアにおける最も低調なシーズンだった。
サラーの明らかな身体的な衰えを踏まえると、大きなプレッシャーを背負わされていると感じずに済む、より穏やかな環境が必要とされている。しかし、それはサウジアラビア・リーグ全般において、とりわけアル・イテハドにおいては実現し得ないものだ。
アル・イテハドのファンは非常に要求の厳しいサポーターだ。その何よりの証左が、一昨シーズンにリーグとカップの二冠を達成したローラン・ブランの解任である。翌シーズン開幕からわずか4節での解任であり、しかもそれは3連勝の後に喫した初黒星に過ぎなかった。
昨冬のフランス人ストライカー、カリム・ベンゼマの退団を経て、サラーはチームの新たな顔として加わることになる。それだけに、すべての視線は彼一人に注がれ、違いを生み出すことが期待される。だが、それを彼一人で成し遂げるのは不可能だろう。
したがって、サラーのアル・イテハドへの移籍が実現するとすれば、それは大きな賭けとなる。この決断は、エジプト代表のスターを「ライオンズ」の救世主として頂点へと復帰させるかもしれないし、あるいは求められる成功を収められなければ、彼を奈落の底へと突き落とすかもしれない。
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