モハメド・サラーとアル・イテハド：頂点奪還への旅か、それとも奈落への転落か？

15年以上に及ぶサッカー人生を通じて、モハメド・サラーは右ウイングのポジションでプレーし、輝きを放ってきた。これはアル・イテハドでも彼が務めると見られるポジションだが、いくつかの要因によっては変わる可能性がある。

現時点で、アル・イテハドはすでに右ウイングに外国人選手を擁している。フランス人のムサ・ディアビだ。しかし、彼の名前は今夏のメルカートでの「タイガース」からの退団に結びつけられている。

ディアビが退団すれば、サラーがアル・イテハドの新たな右ウインガーとなるだろう。一方、ディアビが残留する場合、このエジプトの至宝はサッカー人生を通じて経験したことのなかったポジションでプレーすることになるかもしれない。もっとも、最近になって彼はそのポジションで巧みなプレーを見せている。

そのポジションとは、ゲームメーカー、あるいはセカンドストライカーだ。というのも、アル・イテハドの監督を務めるドイツ人のイェンス・フィッシングは、純粋なストライカーの後方に選手を置く4-2-3-1のシステムを大きく重視しているからだ。

通常であれば、この選手はアルジェリア人のホスアム・アワルとなるはずだが、彼の名前もまたアル・イテハドからの退団に結びつけられており、これがモハメド・サラーがこのポジションを担う道を開く可能性がある。

サラーは、アメリカ、カナダ、メキシコで開催された2026年ワールドカップにおいて、エジプト代表でこのポジションで明確に卓越したプレーを見せた。5試合で1ゴール1アシスト（原文：2アシスト）を記録し、「ファラオたち」の最も優れた選手の一人だった。

この新たなポジションは、エジプトの至宝にとって体力的な労力の大部分を軽減してくれる。サイドバックを助けるための守備の戻りを求められず、また両ウイングとストライカーへのボール配球や試合のリズムのコントロールにおいて、彼の経験を生かす助けにもなるからだ。