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モハメド・サラーがMLSでリオネル・メッシとタッグを組むことに？！ インテル・マイアミ、リヴァプールを去るスター選手への移籍オファーを「検討中」
インター・マイアミ、サラーの獲得に本腰
サラーが今シーズン終了後にリヴァプールを退団することを明言し、サッカー界に衝撃が走っている。『インディペンデント』紙の報道によると、インター・マイアミはサラーを大西洋の向こうへ引き抜くためのオファーを提示する意向であり、サウジ・プロリーグからの高額な競合オファーに対抗する準備も整っているという。
しかし、この移籍にはいくつかの難題が伴う。マイアミには現在、指定選手（DP）枠が空いていない。サラーのような大物選手をリーグのサラリーキャップ枠外で獲得するには、この枠が必要となる。この夢の移籍を実現させるためには、フロリダを本拠地とする同クラブは、今夏に大幅なロースターの再編を行い、サラーの加入に対応する必要があるだろう。
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アンフィールドでの感動的な別れ
サラーはソーシャルメディアを通じて、自身の退団を告げる感動的な動画を公開した。これにより、リヴァプールで獲得可能な主要タイトルをすべて制覇したエジプト人選手の、実り多き9年間の在籍に幕が下ろされた。
リヴァプールのロッカールーム内では、一つの時代を象徴したこの選手に対し、深い敬意が寄せられている。サラーと同じ移籍期間にアンフィールドに加入した左サイドバックのアンディ・ロバートソンは、真っ先に賛辞を贈った一人だ。「モハメド、ありがとう。ピッチ内外で素晴らしい思い出に満ちた、私たちの人生で最高の9年間だった。 君が自分の分野で最高の選手となり、リヴァプールのユニフォームを着た史上最高の選手の一人になる姿を見守り、その一員でいられたことは、この上ない喜びだった」と、このスコットランド出身の選手は綴った。
サウジ・プロリーグがレッズの首脳陣に接近
『インディペンデント』紙の報道によると、リヴァプールの混乱はピッチの外にまで波及する可能性がある。同紙は、サウジ・プロリーグが同クラブのスポーツ部門の首脳陣をターゲットにしていることを示唆している。今夏、サッカー部門責任者のマイケル・エドワーズとスポーツディレクターのリチャード・ヒューズが、この中東のリーグにとっての主要なターゲットとして浮上している。同リーグの指導部は、エドワーズをトップレベルの統括役として理想的な候補者と見なしており、一方、ヒューズはアル・ヒラールでの要職に就くことが内定している。
エドワーズはつい最近、複数クラブ運営モデルの推進役としてフェンウェイ・スポーツ・グループに復帰したばかりだ。ボルドーやヘタフェといった欧州のターゲットが過大評価されていると判断され、その計画は現在棚上げとなっているが、戦略転換によりエドワーズが新たな挑戦を求めることになれば、サウジアラビアの幹部たちは即座に動き出す構えだ。
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注目はカップ戦の栄光へと移る
現在、プレミアリーグの首位をアーセナルが独走し、リヴァプールは21ポイント差の5位に沈んでいるため、リヴァプールの連覇への望みはすでに絶たれた。その結果、サラーの「別れのツアー」の焦点は、完全にノックアウト方式の試合へと移っている。 今シーズンの行方は、マンチェスター・シティとのFAカップ準々決勝と、パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ対決という2つの大一番にかかっている。これらの大一番で結果を残すことができれば、エジプト人スターにとって、アンフィールドでのキャリアをさらなるタイトル獲得で締めくくる絶好の機会となるだろう。