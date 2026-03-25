モハメド・サラーがMLSでリオネル・メッシとタッグを組むことに？！ インテル・マイアミ、リヴァプールを去るスター選手への移籍オファーを「検討中」

サラーはソーシャルメディアを通じて、自身の退団を告げる感動的な動画を公開した。これにより、リヴァプールで獲得可能な主要タイトルをすべて制覇したエジプト人選手の、実り多き9年間の在籍に幕が下ろされた。

リヴァプールのロッカールーム内では、一つの時代を象徴したこの選手に対し、深い敬意が寄せられている。サラーと同じ移籍期間にアンフィールドに加入した左サイドバックのアンディ・ロバートソンは、真っ先に賛辞を贈った一人だ。「モハメド、ありがとう。ピッチ内外で素晴らしい思い出に満ちた、私たちの人生で最高の9年間だった。 君が自分の分野で最高の選手となり、リヴァプールのユニフォームを着た史上最高の選手の一人になる姿を見守り、その一員でいられたことは、この上ない喜びだった」と、このスコットランド出身の選手は綴った。