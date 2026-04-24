チャンピオンズリーグを3度制したレアル・マドリードのイエロは、サラーがラ・リーガで成功する世界クラスの素質を持つと語る。彼はサラーの適応力と経験が、レアルやバルセロナでも価値があると強調した。

リバプールのエースがサンティアゴ・ベルナベウに加入する可能性について、イエロはON Sportにこう語った。「サラーがレアル・マドリードへ？もちろん歓迎だ。彼はあらゆる意味で傑出した選手で、リバプールでの影響力やプレミアリーグ制覇を含む功績は否定できない。彼をレアル・マドリードで見たい。サッカーでは何だって起こり得るから。」

彼はどのクラブも欲しがる選手で、ピッチで直接影響を与える。偉大な選手であり、どこででも違いを生み出す現象だ。

レアルでもバルセロナでも、彼がラ・リーガでプレーする姿はリーグ全体を刺激するでしょう。適応力と経験を持つ彼なら、どんなチームでも即戦力になります。モハメド・サラーはまさにトップクラスの選手。どのクラブも獲得を誇りに思うはず。いつかレアルで彼を見る日もあるかもしれません。サッカーでは、何が起こるか分からないのです。」