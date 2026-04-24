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モハメド・サラーがレアル・マドリードへ？ 契約満了でリヴァプールを去る見込みのエジプトの星について、レアル・マドリードのレジェンド、フェルナンド・イエロは「何事もあり得る」と語った。
エジプトのスター選手、契約最終数ヶ月へ
サラーは今夏、契約を1年残してリヴァプールとの契約を満了することで合意した。33歳の彼は今シーズンも38試合で12ゴール9アシストを記録し、マージーサイドで存在感を示した。世界中から関心が寄せられているが、エジプト代表はフリーエージェントとなった後の移籍先についてまだ決定していないと語っている。
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「真のサッカー現象」
チャンピオンズリーグを3度制したレアル・マドリードのイエロは、サラーがラ・リーガで成功する世界クラスの素質を持つと語る。彼はサラーの適応力と経験が、レアルやバルセロナでも価値があると強調した。
リバプールのエースがサンティアゴ・ベルナベウに加入する可能性について、イエロはON Sportにこう語った。「サラーがレアル・マドリードへ？もちろん歓迎だ。彼はあらゆる意味で傑出した選手で、リバプールでの影響力やプレミアリーグ制覇を含む功績は否定できない。彼をレアル・マドリードで見たい。サッカーでは何だって起こり得るから。」
彼はどのクラブも欲しがる選手で、ピッチで直接影響を与える。偉大な選手であり、どこででも違いを生み出す現象だ。
レアルでもバルセロナでも、彼がラ・リーガでプレーする姿はリーグ全体を刺激するでしょう。適応力と経験を持つ彼なら、どんなチームでも即戦力になります。モハメド・サラーはまさにトップクラスの選手。どのクラブも獲得を誇りに思うはず。いつかレアルで彼を見る日もあるかもしれません。サッカーでは、何が起こるか分からないのです。」
サウジアラビアの関心は依然として歴史的なものである
2024-25シーズン、アル・ナスルのスポーツディレクターだったイエロは、サラーの動向を注視していた。しかし当時、サラーはプレミアリーグに集中しており、中東移籍の噂はあっても本格的な交渉はなかった。
イエロは、サウジ・プロリーグへの大物招致についてこう振り返る。「過去にはサラーの移籍報道もあったが、最終決定権は選手にある。昨季はリヴァプールに集中しており、彼の立場なら当然だ。
我々としても、モハメド・サラーのような選手が加入すれば大きな価値が生まれるため、興味を持たないわけにはいかない。
ただし、報道の多くは単なる噂であり、交渉が本格化することはありませんでした。彼は所属クラブへの忠誠心が強かったからです。」
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アンフィールドでレガシーが完結
サラーはチャンピオンズリーグ、UEFAスーパーカップ、FIFAクラブワールドカップなど主要タイトルを制し、プレミアリーグ屈指の得点王としてリーグを去る。今夏フリーエージェントとなる彼の決断は、欧州の強豪と資金豊富なサウジ・プロリーグクラブの間で争奪戦を呼び込むだろう。いまだ最高峰で結果を出す彼にとって、次の移籍先が輝かしいキャリアの最終章を左右する。