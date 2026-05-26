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Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport
Mohamed Saeed

翻訳者：

モハメド・サラーがリヴァプールに別れを告げ、「人生で最も長い夜」と題した最後のメッセージを投稿した。

モハメド・サラー
リヴァプール
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モハメド・サラーがアンフィールドでファンに正式に別れを告げ、リヴァプールでの輝かしい時代が幕を閉じた。エジプト代表FWは最後の試合後、SNSに胸を打つメッセージを投稿し、この夜を「キャリアで最も辛い夜」と振り返った。

  • アンフィールドの熱心なサポーターたちへの感動的な別れ

    ブレントフォード戦の終笛は、プレミアリーグのシーズン終了を告げるだけではなかった。リヴァプールにとって、10年近く攻撃の要だったモハメド・サラーの時代が終わった。有望なウインガーから世界的なアイコンへ成長した彼は、このクラブに正式に別れを告げた。

    彼はインスタグラムに投稿し、数百万人のファンにメッセージを送った。アンフィールドでサポーターに別れを告げる写真には、こう書かれていた。「人生で最も長い夜だった。改めて、すべてに感謝します。」



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  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    歴史的な9年間の旅が終わりを迎えた。

    サラーはマージーサイドで9年間活躍し、リバプールの歴史に残る得点力を見せ、退団を決めた。

    2017年夏、ローマから約3400万ポンド（4600万ドル）で加入したエジプト代表は、クラブが国内と欧州の頂点に返り咲く原動力となった。

    在籍中、多くの国内・欧州タイトルを獲得し、彼はアンフィールドを去る。そして2024-2025プレミアリーグ優勝という最高の形でキャリアを締めくくった。


  • 記録と安定性で築かれた伝統

    タイトル獲得以上の価値を示したサラーの功績は、驚異的な記録と最終ラインでの圧倒的な安定感で語られる。

    「エジプトの王」は在籍中に多数の記録を更新。191得点をマークし、プレミアリーグでのクラブ最多得点者となった。また、毎年ゴールデンブーツ賞の候補にも名を連ねた。

    アンフィールドのファンは最後の出場に熱狂的な拍手を送り、クラブの象徴であった彼への敬意を示した。この別れは、彼が現代のレジェンドであることを証明し、ファンは新たなステップへ進む前に感謝を伝えた。


  • Mohamed Salah Egypt(C)Getty Images

    エジプト人の先行きは不透明だ

    イングランド北西部でのキャリアに幕を閉じた33歳の彼は、来季の去就をまだ正式に発表していない。サウジ・プロリーグや米MLS移籍の噂が絶えない。

    それでも欧州の複数クラブがフリーでの獲得に興味を示す。本人は去就について沈黙し、リヴァプールでの輝かしいキャリアの締めくくりに集中している。

    さらに、2026年FIFAワールドカップに向けたエジプト代表の活動のため、帰国する予定もある。

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