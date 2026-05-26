モハメド・サラーがリヴァプールに別れを告げ、「人生で最も長い夜」と題した最後のメッセージを投稿した。

ブレントフォード戦の終笛は、プレミアリーグのシーズン終了を告げるだけではなかった。リヴァプールにとって、10年近く攻撃の要だったモハメド・サラーの時代が終わった。有望なウインガーから世界的なアイコンへ成長した彼は、このクラブに正式に別れを告げた。

彼はインスタグラムに投稿し、数百万人のファンにメッセージを送った。アンフィールドでサポーターに別れを告げる写真には、こう書かれていた。「人生で最も長い夜だった。改めて、すべてに感謝します。」







