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モハメド・サラーがリヴァプールに別れを告げ、「人生で最も長い夜」と題した最後のメッセージを投稿した。
アンフィールドの熱心なサポーターたちへの感動的な別れ
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歴史的な9年間の旅が終わりを迎えた。
サラーはマージーサイドで9年間活躍し、リバプールの歴史に残る得点力を見せ、退団を決めた。
2017年夏、ローマから約3400万ポンド（4600万ドル）で加入したエジプト代表は、クラブが国内と欧州の頂点に返り咲く原動力となった。
在籍中、多くの国内・欧州タイトルを獲得し、彼はアンフィールドを去る。そして2024-2025プレミアリーグ優勝という最高の形でキャリアを締めくくった。
記録と安定性で築かれた伝統
タイトル獲得以上の価値を示したサラーの功績は、驚異的な記録と最終ラインでの圧倒的な安定感で語られる。
「エジプトの王」は在籍中に多数の記録を更新。191得点をマークし、プレミアリーグでのクラブ最多得点者となった。また、毎年ゴールデンブーツ賞の候補にも名を連ねた。
アンフィールドのファンは最後の出場に熱狂的な拍手を送り、クラブの象徴であった彼への敬意を示した。この別れは、彼が現代のレジェンドであることを証明し、ファンは新たなステップへ進む前に感謝を伝えた。
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エジプト人の先行きは不透明だ
イングランド北西部でのキャリアに幕を閉じた33歳の彼は、来季の去就をまだ正式に発表していない。サウジ・プロリーグや米MLS移籍の噂が絶えない。
それでも欧州の複数クラブがフリーでの獲得に興味を示す。本人は去就について沈黙し、リヴァプールでの輝かしいキャリアの締めくくりに集中している。
さらに、2026年FIFAワールドカップに向けたエジプト代表の活動のため、帰国する予定もある。