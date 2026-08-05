34歳のFWは、昨季終了をもってリヴァプールでの9年間にわたる関係に終止符を打って以降、適切なプロジェクトを探し続けていた。多くの人々は、この得点力の高いウインガーが、巨額の資金パッケージが提示されていると報じられていたサウジ・プロリーグへ向かうと予想していたが、最終的にはトルコ1部リーグの魅力とトラブゾンスポルのプロジェクトが本人の心をつかんだ。

サラー獲得レースは決して単純なものではなく、複数のトルコの強豪クラブがその状況を注意深く見守っていた。当初は、元ローマ所属の同選手を獲得する最有力候補としてベシクタシュが見なされていたが、この移籍は財政的制約によって破談となった。イスタンブールの同クラブは公にこの取引から距離を置き、ウインガーの要求を受け入れるために既存の給与制限を譲るつもりはないことを明確にした。