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モハメド・サラーがトラブゾンスポルと2年契約で合意、トルコの強豪は記録破りの大型条件を準備へ
スュペル・リグへの電撃移籍
34歳のFWは、昨季終了をもってリヴァプールでの9年間にわたる関係に終止符を打って以降、適切なプロジェクトを探し続けていた。多くの人々は、この得点力の高いウインガーが、巨額の資金パッケージが提示されていると報じられていたサウジ・プロリーグへ向かうと予想していたが、最終的にはトルコ1部リーグの魅力とトラブゾンスポルのプロジェクトが本人の心をつかんだ。
サラー獲得レースは決して単純なものではなく、複数のトルコの強豪クラブがその状況を注意深く見守っていた。当初は、元ローマ所属の同選手を獲得する最有力候補としてベシクタシュが見なされていたが、この移籍は財政的制約によって破談となった。イスタンブールの同クラブは公にこの取引から距離を置き、ウインガーの要求を受け入れるために既存の給与制限を譲るつもりはないことを明確にした。
正式発表と到着の詳細
トラブゾンスポルは、サラーのトルコ到着に関する具体的な詳細をソーシャルメディアで伝え、サポーターに対してこの取引の進展を積極的に発信している。クラブは公式声明で次のように発表した。「移籍交渉を開始したプロサッカー選手モハメド・サラーは、8月5日水曜日12時にイスタンブール・アタテュルク空港の一般航空ターミナルに到着する予定である。」
「同選手は同日夕方にトラブゾンへ到着する予定だ。トラブゾンでの歓迎プログラムに関する時間やその他の詳細は、日中にクラブの公式コミュニケーションチャンネルを通じて公表する。」
記録破りの財政パッケージを準備
クラブは移動日程を正式に確認している一方で、この契約の金銭的な詳細は補強の規模の大きさを浮き彫りにしている。報道によれば、トラブゾンスポルは年間1700万ユーロの好条件のオファーを用意しており、この額はサラーをトルコサッカー史上最高給選手にするものとなる。こうした大規模な投資は、イスタンブールの強豪勢による従来の支配を崩そうとするクラブの意図を示している。トラブゾンスポルは、2022年に最後に獲得したスュペル・リグのタイトル奪還を目指す中で、サラーの加入が最後のピースになることを期待している。
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クラブで見慣れた顔ぶれ
トラブゾンスポルに加入すれば、サラーはプレミアリーグ時代に顔を合わせた複数の馴染みある名前と再会することになる。トルコの同クラブはイングランドで実績を積んだ経験豊富な人材の補強に積極的で、マンチェスター・ユナイテッドのGKアンドレ・オナナもその1人だ。オナナは2シーズン連続でローン移籍によりクラブへ復帰している。さらに、元マンチェスター・シティおよびアトレティコ・マドリーのDFステファン・サビッチも、トラブゾンスポルでプレーするメンバーの一員となっている。こうした補強は、クラブがスュペル・リグで3位に終わり、首位ガラタサライに勝ち点8差をつけられた昨季を上回る成績を目指す、より広範な戦略の一環である。
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