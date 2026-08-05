34歳のFWは、昨季終了をもってリヴァプールとの9年間にわたる関係に終止符を打って以来、適切なプロジェクトを探していた。多くの人は、この得点力の高いウインガーが、巨額の条件が提示されていたと報じられるサウジ・プロリーグへ向かうと予想していたが、最終的にはトルコ1部リーグの魅力とトラブゾンスポルのプロジェクトが、彼の心をつかんだ。

サラー獲得レースは決して順調ではなく、複数のトルコの強豪クラブがその状況を注意深く見守っていた。当初、元ローマのこの選手の獲得に最も近いとみられていたのはベシクタシュだったが、この移籍は財政的制約によって破談となった。イスタンブールの同クラブは公にこの取引から距離を置き、ウインガーの要求を受け入れるために、既存の給与制限を曲げることはないと明確にしていた。