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モハメド・サラーがトラブゾンスポルと2年契約で合意 トルコの強豪は記録的な待遇を用意か
スュペル・リグへの驚きの移籍
34歳のFWは、昨季終了をもってリヴァプールとの9年間にわたる関係に終止符を打って以来、適切なプロジェクトを探していた。多くの人は、この得点力の高いウインガーが、巨額の条件が提示されていたと報じられるサウジ・プロリーグへ向かうと予想していたが、最終的にはトルコ1部リーグの魅力とトラブゾンスポルのプロジェクトが、彼の心をつかんだ。
サラー獲得レースは決して順調ではなく、複数のトルコの強豪クラブがその状況を注意深く見守っていた。当初、元ローマのこの選手の獲得に最も近いとみられていたのはベシクタシュだったが、この移籍は財政的制約によって破談となった。イスタンブールの同クラブは公にこの取引から距離を置き、ウインガーの要求を受け入れるために、既存の給与制限を曲げることはないと明確にしていた。
正式発表と到着の詳細
トラブゾンスポルは、この契約の進展についてサポーターに積極的に伝えており、ソーシャルメディアを活用してサラーのトルコ到着に関する具体的な詳細を提供している。クラブは公式声明で次のように発表した。「移籍交渉を開始したプロサッカー選手モハメド・サラーは、8月5日水曜日12時00分にイスタンブール・アタテュルク空港ゼネラル・アビエーション・ターミナルに到着する予定である」
「選手は同日夕方にトラブゾンへ到着する予定である。トラブゾンでの歓迎プログラムに関する時間およびその他の詳細は、日中にクラブの公式広報チャンネルを通じて公表される」
記録破りの金銭パッケージを準備
クラブは遠征日程を正式に発表しているが、この取引の金銭的な詳細は補強の規模の大きさを際立たせている。報道によれば、トラブゾンスポルは年俸1700万ユーロの好条件を提示しており、この額はサラーをトルコサッカー史上最高給の選手にする金額となる。今回の大規模投資は、イスタンブールの強豪勢による従来の支配を崩そうとするクラブの意図を示すものだ。トラブゾンスポルは、2022年に最後に獲得したシュペル・リグのタイトル奪還を目指す中で、サラーの加入が最後のピースになることを期待している。
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クラブで見慣れた顔ぶれ
トラブゾンスポルに加入すれば、サラーはプレミアリーグ時代に顔を合わせた複数のなじみある名前と再会することになる。トルコの同クラブはイングランドから経験豊富な人材の補強を積極的に進めており、その中にはマンチェスター・ユナイテッドのGKアンドレ・オナナも含まれる。オナナは2シーズン連続で期限付き移籍によりクラブへ復帰した。さらに、元マンチェスター・シティでアトレティコ・マドリーのDFステファン・サビッチも、トラブゾンスポルでプレーする陣容の一員となっている。これらの補強は、クラブが昨季の戦いを上回るためのより広範な戦略の一環である。昨季、クラブはスュペル・リグで首位ガラタサライに勝ち点8差をつけられて3位で終えていた。
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