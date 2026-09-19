AFP
翻訳者：
モハメド・サラーがトラブゾンスポルで初のハットトリック、トルコ・スーパーリーグでガラタサライを圧倒した試合で達成
ガラタサライ戦で圧倒的なパフォーマンス
サラーは土曜日の試合の4分、MFラインからの独走を見事に決め切ってトラブゾンスポルの先制点を挙げた。さらに前半終了間際の43分に追加点を決めると、80分にはハットトリックを達成。加えてアシストも記録し、4-0の見事な勝利を締めくくった。
『Opta』によると、サラーはこれで、2000-01シーズン以降のトルコ・スーパーリーグで、トラブゾンスポルのホーム初戦から3試合連続で得点を記録した初の外国籍選手となった。
- AFP
ブラク・ユルマズを追って
サラーは夏の移籍市場でトルコに加入して以来、圧巻のパフォーマンスを見せている。トラブゾンスポルでのリーグ戦最初の6試合ですでに7得点を記録しており、現在はトルコ・スーパーリーグの得点ランキング首位に立っている。
この見事な得点数により、サラーは現在、2011-12シーズンの開幕6試合で8得点を挙げたブラク・ユルマズが保持するクラブ記録まであと1点に迫っている。サラーがイングランドのサッカー界でリバプールの一員として過ごした歴史的な9年間を特徴づけた、卓越した得点感覚を示し続けていることからも、トラブゾンスポルが彼の存在によって大きな恩恵を受けているのは明らかだ。
トラブゾンで歴史を作る
サラーは土曜日を迎える前から、すでに鮮烈な形でその存在を示していた。第2節のイスタンブール・バシャクシェヒル戦で2得点を挙げ、第4節のゲンチレルビルリイ戦でも再び重要なゴールを決めた。そしてガラタサライ戦でもネットを揺らしたことで、サラーはすでにトラブゾンスポルの歴史に名を刻んだ。ガラタサライは彼を抑え込むのに苦しみ、このスリリングな一戦を通してサラーがホームチームのあらゆる危険な攻撃を演出したことで、完全に力の差を見せつけられた。
- AFP
サラーの次はどうなる？
サラーは今後、今度の代表ウィークに向けて一時的にトラブゾンスポルを離れ、エジプト代表に合流する。クラブでの好調を代表の舞台にも持ち込むことを目指す。エジプト代表での任務を終えた後、サラーはトルコに戻り、10月10日にサムスンスポル戦を控えるトラブゾンスポルのもとで、クラブがリーグ順位をさらに上げる手助けをしたい考えだ。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。