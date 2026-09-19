サラーは土曜日の試合の4分、MFラインからの独走を見事に決め切ってトラブゾンスポルの先制点を挙げた。さらに前半終了間際の43分に追加点を決めると、80分にはハットトリックを達成。加えてアシストも記録し、4-0の見事な勝利を締めくくった。

『Opta』によると、サラーはこれで、2000-01シーズン以降のトルコ・スーパーリーグで、トラブゾンスポルのホーム初戦から3試合連続で得点を記録した初の外国籍選手となった。