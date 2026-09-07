フォルトゥナ・シッタートのダニー・バイス監督は、MFモハメド・イハッターレンに対し、当面の間は試合後のインタビューを禁止した。この決定は、イハッターレンが日曜午後のADOデン・ハーグ戦で勝利を決定づける活躍を見せた直後に下された。

このプレーメーカーは2ゴール1アシストを記録し、フォルトゥナにとって極めて重要な勝ち点3の獲得に貢献した。

大手放送局のESPNとNOSが取材を求めたにもかかわらず、バイス監督が介入し、自身の選手が記者団に対応するのを止めた。