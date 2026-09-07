ANP
翻訳者：
モハメド・イハッターレン、フォルトゥナ・シッタートのダニー・バイス監督によってメディア対応を禁止される
バイス監督、メディア遮断を実施
フォルトゥナ・シッタートのダニー・バイス監督は、MFモハメド・イハッターレンに対し、当面の間は試合後のインタビューを禁止した。この決定は、イハッターレンが日曜午後のADOデン・ハーグ戦で勝利を決定づける活躍を見せた直後に下された。
このプレーメーカーは2ゴール1アシストを記録し、フォルトゥナにとって極めて重要な勝ち点3の獲得に貢献した。
大手放送局のESPNとNOSが取材を求めたにもかかわらず、バイス監督が介入し、自身の選手が記者団に対応するのを止めた。
- ANP
司令塔を守るため、指揮官が動く
バイスは、この決定がイハターレンを地に足のついた状態に保ち、不必要な外部の雑音から遠ざけることを目的としていると説明した。15カ月にわたってこのMFを指導してきた指揮官は、イハターレンがそのポテンシャルを発揮するためには厳格な線引きが必要だと考えている。
バイスは、クラブがメディア対応の義務よりも選手の長期的な利益を優先していると強調した。
「彼がまだ自分の夢をかなえたいのであれば、できる限り自分の世界を小さく保つ必要がある」とバイスはESPNに語った。「まずは継続的にやるべきことをこなしなさい。そうすれば、ほかのことは後からついてくる」
感情を隠さない性格
イハッターレンのこれまでのメディア対応について触れたバイスは、この選手の率直な性格がしばしば長く続く報道の監視につながっていると指摘した。指揮官は、過去のコメントが不必要に尾を引き、それが選手の集中力に影響していると感じている。
バイスはまた、イハッターレンは世間の見出しではなく、水面下での地道な努力に集中し続けなければならないと強調した。
「彼は感情を表に出すタイプで、それが時に自分に不利に働くこともある」とバイスは語った。「彼には、どういうわけか多くのメディアの注目を集めてしまうところがある。ピッチ上のプレーで語る必要がある」
- ANP
焦点は一貫性へと移る
メディア対応の遮断措置が敷かれたことで、フォルトゥナ・シッタートは今後、雑音を排してイハッターレンのピッチ上での勢いを維持することに注力する。
バイスはこの決定について全面的に責任を負う姿勢を示し、MFを守ることはヘッドコーチとして自分自身の責務であると強調した。
イハッターレンは、フォルトゥナが今後の試合で戦いを続ける中、卓越したパフォーマンスをさらに発展させることを目指す。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。