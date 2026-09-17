バログンの現在の状況は、8月の劇的で、最終的には成立しなかった移籍市場最終日の直接的な結果である。FWはイングランド復帰に驚くほど近づいており、エヴァートンでメディカルチェックを受けるためリヴァプールへ移動していた。だが、この取引は移籍市場閉幕直前の数時間で破談となり、その影響は連鎖的に広がってモナコの移籍戦略全体を狂わせた。スキュロによれば、エヴァートンのメディカルスタッフがコンディション面への懸念を示したことで、アメリカ代表FWはこの移籍を進めることに「居心地の悪さ」を感じていたという。

「我々はバログンと合意していた。彼に起きたことによって、この冬の我々の計画は少し変わる。しかし、それが当初の計画だった。バログンの解決策を見つけることだ。その後、この冬に下されるすべての決定を我々がコントロールできるわけではない」とスキュロは明かした。