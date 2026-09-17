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モナコCEOチアゴ・スクーロ、USMNTのスターであるフォラリン・バログンが今夏の移籍後、1月に退団する見通しだと認める
財政的圧力とDNCGの命令
バログンを市場に出すという決断は、単なる戦術的なものではなく、モナコにとって財政上の必要性でもある。モナコは収支を均衡させるため、フランスサッカーの財務監視機関であるDNCGに対し、選手売却に関する具体的な財務上の約束をしていた。夏の移籍市場で25歳のアメリカ人ストライカーを放出できなかったことで、クラブは不安定な状況に置かれ、冬の移籍市場を前に対応を迫られている。
『RMC Sport』の人気番組「Rothen S’enflamme」で語ったスクーロは、シーズン中盤の移籍市場に向けたクラブの戦略を率直な姿勢で明かした。「当初のプランは、バログンに関する解決策を見つけることだ。それが見つかれば、モナコはラミン・カマラとアレクサンドル・ゴロビンをシーズン終了まで残すことができる。これが理想的なプランだが、冬に何が起こるか、そしてどのような決断が下されるかはコントロールできない」と説明した。
- AFP
エヴァートンの移籍期限最終日に起きた失敗のドラマ
バログンの現在の状況は、8月の劇的で、最終的には成立しなかった移籍市場最終日の直接的な結果である。FWはイングランド復帰に驚くほど近づいており、エヴァートンでメディカルチェックを受けるためリヴァプールへ移動していた。だが、この取引は移籍市場閉幕直前の数時間で破談となり、その影響は連鎖的に広がってモナコの移籍戦略全体を狂わせた。スキュロによれば、エヴァートンのメディカルスタッフがコンディション面への懸念を示したことで、アメリカ代表FWはこの移籍を進めることに「居心地の悪さ」を感じていたという。
「我々はバログンと合意していた。彼に起きたことによって、この冬の我々の計画は少し変わる。しかし、それが当初の計画だった。バログンの解決策を見つけることだ。その後、この冬に下されるすべての決定を我々がコントロールできるわけではない」とスキュロは明かした。
戦力バランスの不均衡と補強の失敗
財政面への影響にとどまらず、バログンの存在はコーチングスタッフにとって大きなスポーツ面での頭痛の種となっている。同クラブがこのFWを売却できなかったことで、ピッチの他のエリアに再投資することができず、フィリペ・ルイスが明確な戦術的欠陥と表現した状況につながった。指揮官はスカッドのアンバランスさを指摘し、チームには中央のストライカーが過剰にいる一方で、本来の幅を取れる選手が不足していると述べている。
スクーロは、夏の移籍市場がどのように進められたかについて失望を隠しておらず、クラブは自分たちのビジョンを実行できなかったと認めた。「夏の間に我々が行ったすべてに満足しているわけではないし、計画を100％実行することはできなかった。正直に言って、いや、私は今夏の移籍市場に満足していない。もし選手を放出するタイミングが違っていれば、他の選手を獲得するためにもう少し時間があったかもしれない」とCEOは認めた。
- Getty Images Sport
1月の修正と今後の見通し
1月の移籍市場が急速に近づく中、モナコは今夏の誤りを正すため、スキュロが言及した「修正」に現在注力している。優先事項は依然として、バログンの完全移籍先を見つけることだ。バログンはアーセナルからモナコに加入して以降、スタッド・ランスへのレンタル期間中に見せた高い得点力を再現できずに苦しんでいる。冬の移籍は、この選手にとって新たなスタートとなる。というのも、同選手はUSMNTでの立場を維持するために定期的な出場機会を必要としており、またモナコにとっても、明らかに不足している右ウイングと守備的MFの補強をようやく進められるようになるからだ。
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