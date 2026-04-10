Goal.com
ライブ
FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-PSGAFP
Muhammad Zaki

翻訳者：

モナコの主将は、元マンチェスター・ユナイテッドのポール・ポグバが完全なコンディションに近づいているとし、シーズン終盤で重要な役割を果たすと期待している。

ポール・ポグバ
モナコ
パリFC 対 モナコ
デニス・ザカリア
リーグ・アン

ポール・ポグバがモナコでついに公式戦復帰目前。キャプテンのデニス・ザカリアは、このW杯優勝者を「信じられない才能」と絶賛し、シーズン終盤の戦力として期待を寄せた。膝とふくらはぎの怪我で苦しんできた元マンチェスター・ユナイテッド、ユヴェントスMFだが、復帰は目前だ。

  • ザカリア、ポグバの「驚異的な」影響力を称賛

    シーズン終盤を前に、モナコの主将はポグバの影響力を強調した。負傷でベンチを温めることが多かったフランス人だが、チームメイトは彼がロッカールームとピッチにもたらす資質を十分に理解している。 

    「ポールにとって今シーズンは複雑だった。怪我や不調が続き、簡単な状況ではなかった。だが終盤の数試合で彼は力を発揮し、チームをできるだけ高いところへ導くだろう。彼は素晴らしい選手であり、人間としても並外れている」とザカリアはRMCスポーツに語った。

    • 広告
  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-PSGAFP

    怪我を克服し、完全復活

    33歳のこの選手にとって、モナコでの道のりはコンディションの波に悩まされるものだった。フリーエージェントで加入し、今季は3試合に途中出場、合計30分しかプレーしていない。最後の出場は12月5日だ。しかし、セバスチャン・ポコニョリ監督は、代表戦中断以降、このMFがチームと継続してトレーニングしていると明かした。

    先日のマルセイユ戦（2-1で勝利）ではメンバー入りし、出場こそなかったがベンチから熱心に戦況を見守った。 ポコグノリ監督は「彼は毎日練習に参加し、着実に上達している」と語る。 彼がピッチで力を発揮できるタイミングを待っている。今週も良いトレーニングを積み、成長している。非常に前向きだ」

  • ポグバの魔法を思い出す

    出場機会は少ないが、ポグバは最近、技術が依然として世界最高水準であることを示した。シーズン半ばのラ・トゥルビーでのブレントフォードとの親善試合で、彼はペナルティエリアから強烈な右足シュートで先制点。モナコでの初ゴールは、彼に大きな自信を与えた。

  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-PSGAFP

    モナコでの将来をかけて戦う

    ポグバの契約は2027年まであるが、クラブ首脳は彼がコンディションを維持し、結果を出せるかどうかが長期的な将来を左右すると明言してきた。チアゴ・スクーロ・ディレクターは以前、今夏に状況を評価するため双方が話し合うと示唆しており、今シーズンの残り1ヶ月はMFにとって重要な試練となる。

    スクーロ氏は「うまくいけばピッチに戻りチームに貢献する。そうでなければ来夏に再交渉する」と述べた。パリFCやオセール戦を控え、ポグバの復活劇の舞台は整った。

リーグ・アン
モナコ crest
モナコ
ASM
オセール crest
オセール
AJA