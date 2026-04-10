モナコの主将は、元マンチェスター・ユナイテッドのポール・ポグバが完全なコンディションに近づいているとし、シーズン終盤で重要な役割を果たすと期待している。

33歳のこの選手にとって、モナコでの道のりはコンディションの波に悩まされるものだった。フリーエージェントで加入し、今季は3試合に途中出場、合計30分しかプレーしていない。最後の出場は12月5日だ。しかし、セバスチャン・ポコニョリ監督は、代表戦中断以降、このMFがチームと継続してトレーニングしていると明かした。

先日のマルセイユ戦（2-1で勝利）ではメンバー入りし、出場こそなかったがベンチから熱心に戦況を見守った。 ポコグノリ監督は「彼は毎日練習に参加し、着実に上達している」と語る。 彼がピッチで力を発揮できるタイミングを待っている。今週も良いトレーニングを積み、成長している。非常に前向きだ」