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モナコの主将は、元マンチェスター・ユナイテッドのポール・ポグバが完全なコンディションに近づいているとし、シーズン終盤で重要な役割を果たすと期待している。
ザカリア、ポグバの「驚異的な」影響力を称賛
シーズン終盤を前に、モナコの主将はポグバの影響力を強調した。負傷でベンチを温めることが多かったフランス人だが、チームメイトは彼がロッカールームとピッチにもたらす資質を十分に理解している。
「ポールにとって今シーズンは複雑だった。怪我や不調が続き、簡単な状況ではなかった。だが終盤の数試合で彼は力を発揮し、チームをできるだけ高いところへ導くだろう。彼は素晴らしい選手であり、人間としても並外れている」とザカリアはRMCスポーツに語った。
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怪我を克服し、完全復活
33歳のこの選手にとって、モナコでの道のりはコンディションの波に悩まされるものだった。フリーエージェントで加入し、今季は3試合に途中出場、合計30分しかプレーしていない。最後の出場は12月5日だ。しかし、セバスチャン・ポコニョリ監督は、代表戦中断以降、このMFがチームと継続してトレーニングしていると明かした。
先日のマルセイユ戦（2-1で勝利）ではメンバー入りし、出場こそなかったがベンチから熱心に戦況を見守った。 ポコグノリ監督は「彼は毎日練習に参加し、着実に上達している」と語る。 彼がピッチで力を発揮できるタイミングを待っている。今週も良いトレーニングを積み、成長している。非常に前向きだ」
ポグバの魔法を思い出す
出場機会は少ないが、ポグバは最近、技術が依然として世界最高水準であることを示した。シーズン半ばのラ・トゥルビーでのブレントフォードとの親善試合で、彼はペナルティエリアから強烈な右足シュートで先制点。モナコでの初ゴールは、彼に大きな自信を与えた。
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モナコでの将来をかけて戦う
ポグバの契約は2027年まであるが、クラブ首脳は彼がコンディションを維持し、結果を出せるかどうかが長期的な将来を左右すると明言してきた。チアゴ・スクーロ・ディレクターは以前、今夏に状況を評価するため双方が話し合うと示唆しており、今シーズンの残り1ヶ月はMFにとって重要な試練となる。
スクーロ氏は「うまくいけばピッチに戻りチームに貢献する。そうでなければ来夏に再交渉する」と述べた。パリFCやオセール戦を控え、ポグバの復活劇の舞台は整った。