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Liverpool FC v AS Monaco - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

翻訳者：

モナコのポール・ポグバ、契約解除。MFが双方合意の退団でフランスのクラブを離れる

ポール・ポグバ
モナコ
リーグ・アン

ポール・ポグバは、クラブとフランス人MFが双方合意の上で契約を解除し、ASモナコを正式に退団した。当初の目標が一部しか達成されなかったことを受け、新シーズンを前に予想外の退団となった。

  • 双方合意による契約解除

    モナコとポグバは、共同で関係終了を発表した。当初は2027年6月までとなっていた契約を解除した形で、双方は、2025年プレシーズンに加入した際に当初設定されていた目標が部分的にしか達成されなかったとの結論に至った。

    この決定はクラブの新シーズン開幕戦を前に下され、MFの公国での時間は予定より早く幕を閉じることになった。モナコは、2018 FIFAワールドカップ優勝メンバーの滞在中のプロフェッショナリズムに心からの感謝を示した。

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  • FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-POGBAAFP

    CEOとクラブが追悼

    最高経営責任者（CEO）のチアゴ・スクーロは、このMFの模範的な姿勢と舞台裏でチームにもたらしたポジティブな影響を称賛した。「彼が加入した際、これは大胆で野心的な大きな挑戦だと説明した」とスクーロは述べた。

    「結果は我々が望んでいたものではなかったが、それによって彼のクラブフットボール復帰を取り巻いていた熱意がかき消されるべきではない。彼がロッカールームにもたらしたもの、とりわけ常に自身の豊富な経験を共有し、貴重な助言を与えていた若い選手たちへの影響は、かけがえのないものだった」

  • 課題を振り返って

    ポグバのモナコでの期間は、プロサッカーから長く離れていたあとにトップレベルの競技へ復帰するために設けられたものだった。当初本人が望んでいたほど多くの試合には出場できなかったものの、このMFはピッチへの復帰を果たし、トップチームの選手たちに自身の非常に貴重な経験を共有した。

    退団にあたって、ポグバは「このクラブと公国を代表できたことは信じられないような経験だった。ASモナコは素晴らしいクラブであり、望んでいたほど多くの試合には出場できなかったが、彼らのカラーを身にまとえる機会を与えられたことに私はいつまでも感謝する。ダゲ・ムネグ！」と語った。

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    未来を見据えて

    契約が正式に解除されたことで、ポグバは今後のキャリアにおける次の一手を見極める中、フリーエージェントとなった。MFはリーグ・アン在籍中に実現したコンディション面での回復と実戦出場時間を土台に、さらなる前進を目指すことになる。

    一方、ASモナコは注目度の高いMFを欠いたまま、新たな国内シーズンへと完全に意識を切り替える。同クラブは2018年ワールドカップ優勝メンバーの今後の成功を願いつつ、これから控える試合に向けた準備を進めていく。

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