モナコとポグバは、共同で関係終了を発表した。当初は2027年6月までとなっていた契約を解除した形で、双方は、2025年プレシーズンに加入した際に当初設定されていた目標が部分的にしか達成されなかったとの結論に至った。

この決定はクラブの新シーズン開幕戦を前に下され、MFの公国での時間は予定より早く幕を閉じることになった。モナコは、2018 FIFAワールドカップ優勝メンバーの滞在中のプロフェッショナリズムに心からの感謝を示した。