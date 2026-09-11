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モナコのスター、ラミン・カマラが、慌ただしい移籍期限日を巡る騒動の末に破談となったチェルシー移籍を説明
カマラにとって移籍期限日の失望
モナコ対ストラスブール戦を前にした記者会見で、カマラは自身の移籍案が劇的な形で破談となった件について語った。チェルシーは、エンソ・フェルナンデスを1億2000万ポンドでマンチェスター・シティに売却した後、カマラを最優先の補強ターゲットに定めていた。当初の2度のオファーは拒否されたものの、最終的にチェルシーはカマラについて、5500万ユーロでモナコと合意に達した。しかし、モナコがフォラリン・バログンをエバートンへ4000万ポンドで売却する別件の取引が破談となったため、その合意から手を引き、移籍市場最終盤の土壇場でこの移籍も消滅した。この突然の方針転換により、カマラはロンドンへの移籍を完了できなくなった。
- AFP
破談となった契約から話を進めていく
あの混沌としたデッドラインデーについてその後に記者会見場で振り返ったカマラは、過去にこだわるのではなく前を向きたいという思いを強調した。「確かに慌ただしい時間だったが、知っての通り、それもプロサッカー選手であることの一部だ。自分はプロフェッショナルでいようとし、そのことをあまり考えすぎないようにした」とカマラは語った。
「自分は去りたかったのか？ そう言われると、自分がチームとともに今を生きていなかったように聞こえる。［チェルシー加入の］可能性はあった。最後の最後で実現しなかったが、［ビッグクラブへ移籍する］別のチャンスが来ないとすれば、それは自分が諦めたか、十分に努力しなかったからだ。サッカーの世界は動きが速く、また別のチャンスが来るかもしれない。今は自分が何をもたらせるか、そしてモナコでのシーズンに集中している」
代理人が移籍プロセスを批判
カマラはまた、リーグ戦復帰を前に気持ちを立て直すうえで、モナコでのチームメイトであるデニス・ザカリアの助けがあったことも明かした。しかし、カマラの代理人であるディオマンシー・カマラは、インスタグラムで強い不満をあらわにした。
「アフリカ人選手が時に単なる商品であるかのような印象を与えてしまう、この論理から抜け出さなければならない。買われ、価格を設定され、将来を交渉され、そしてあまりにも頻繁に、自分の意思が後景に追いやられてしまうのだ」とカマラは述べた。「アフリカ人選手は敬意に値する。彼らの仕事への敬意。彼らのキャリアへの敬意。彼らの野心を尊重すること。彼らの声への敬意だ。移籍は単に2クラブと数字だけの問題であってはならない。すべての契約の裏には、1人の人間、1つのキャリア、夢、そして人生の選択がある」
- AFP
カマラとチェルシーの今後は？
カマラは今後、モナコのチームに再び溶け込み、将来的なオファーを呼び込むためにもリーグ・アンで好調を維持しなければならない。一方で、シャビ・アロンソとチェルシーは、フェルナンデスの直接的な代役なしでシーズン前半戦を乗り切る必要がある。チェルシーは今後数カ月にわたってカマラの動向を注視し、1月に移籍市場が再開した際に再びオファーを出す可能性が高い。
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