あの混沌としたデッドラインデーについてその後に記者会見場で振り返ったカマラは、過去にこだわるのではなく前を向きたいという思いを強調した。「確かに慌ただしい時間だったが、知っての通り、それもプロサッカー選手であることの一部だ。自分はプロフェッショナルでいようとし、そのことをあまり考えすぎないようにした」とカマラは語った。

「自分は去りたかったのか？ そう言われると、自分がチームとともに今を生きていなかったように聞こえる。［チェルシー加入の］可能性はあった。最後の最後で実現しなかったが、［ビッグクラブへ移籍する］別のチャンスが来ないとすれば、それは自分が諦めたか、十分に努力しなかったからだ。サッカーの世界は動きが速く、また別のチャンスが来るかもしれない。今は自分が何をもたらせるか、そしてモナコでのシーズンに集中している」