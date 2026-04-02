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モナコで好調を維持している米国代表の元アーセナルFWフォラリン・バログン、プレミアリーグ復帰の噂
待望の進展
このアメリカ人ストライカーは、モナコでの生活が波乱のスタートを切った後、ようやくスタッド・ルイ2世でリズムを取り戻した。ランスへのレンタル移籍で得点を量産したものの、バログンは当初、その成功を再現するのに苦戦し、元キャプテンのウィサム・ベン・イェデルの控えに甘んじ、その後も不運な怪我に見舞われた。 しかし、今シーズン、24歳の彼は転機を迎え、セバスチャン・ポコニョーリ監督率いるチームの中心選手へと成長した。彼の活躍は欧州中のスカウトの注目を集めており、『レキップ』紙の報道によると、今夏、イングランドのクラブがモナコの決意を試そうと動き出しているという。
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懐疑論者たちの予想を覆す
モナコでのバログンの道のりは、特にデビューシーズンに出場機会がほとんど得られなかったことを考えると、並々ならぬ忍耐を要するものでした。 ベン・イェデルの退団によりチャンスが巡ってくるはずだったが、コンディションの問題とミカ・ビエレスの台頭により、この米国代表選手は出番を待つことを余儀なくされた。しかしバログンはついに不動のレギュラーとしての地位を確立した。全大会通算36試合で15ゴール5アシストを記録し、批判を黙らせたのである。
金融の特殊な事情と税務上の課題
バログンの経済状況は、チームメイトたちと比べて極めて複雑だ。月給総額は23万ユーロに上るが、米国籍であるため、モナコ在住の外国人には通常適用される免税措置を受けることができない。その代わりに、このストライカーは収入の約30％を米国政府に納税しなければならない。それにもかかわらず、バログンはサッカーに専念し続けている。 昨シーズンは肩の怪我により4ゴールにとどまったが、彼は移籍を求めるのではなく、残留して定位置を勝ち取る道を選んだ。その決断が今、大きな成果をもたらしている。
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次は何が待っているのでしょうか？
今夏の移籍市場は、モナコ首脳陣にとって重大な分岐点となりそうだ。バログンは2028年6月まで契約を結んでいるものの、最高のコンディションを取り戻したことで、プレミアリーグへの移籍が現実味を帯びてきた。しかし、自身の将来を決める前に、バログンはまず、現在リーグ・アンで6位につけ、上位3チームに3ポイント差をつけられているモナコでの今シーズンの締めくくりに集中するつもりだ。チームは日曜日にマルセイユと対戦する。