モナコで好調を維持している米国代表の元アーセナルFWフォラリン・バログン、プレミアリーグ復帰の噂

バログンの経済状況は、チームメイトたちと比べて極めて複雑だ。月給総額は23万ユーロに上るが、米国籍であるため、モナコ在住の外国人には通常適用される免税措置を受けることができない。その代わりに、このストライカーは収入の約30％を米国政府に納税しなければならない。それにもかかわらず、バログンはサッカーに専念し続けている。 昨シーズンは肩の怪我により4ゴールにとどまったが、彼は移籍を求めるのではなく、残留して定位置を勝ち取る道を選んだ。その決断が今、大きな成果をもたらしている。