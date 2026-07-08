モナコがポグバを見限った。「計画は失敗した」。元ユヴェントス選手の今後はどうなるのか。

新監督フィリペ・ルイス氏との会見で、クラブ幹部はDNCG（フランスサッカー統制委員会）の給与上限により経費削減が必要だと説明した。そのため、元ユヴェントス選手やエリック・ダイアーなど高年俸選手は退団する可能性がある。





「ポグバ？ 状況は複雑です。私たちはポールという人間に大きな敬意を抱いています。加入当初は前向きで、若手を助けてくれました。しかし昨季、彼を軸としたプロジェクトは期待通りに機能しませんでした。 当初の期待とは大きく異なっていた。週ごとに彼のコンディションを評価し、フィジカル面や技術面での進歩を観察していくのが妥当だと思う。最終的な判断は監督次第だ。彼に出場機会を与えるかどうかは、フィリペ・ルイスが決めることになる。ポールのレベルがどの程度なのかを見極めるには、この夏という時間がある」。





移籍の可能性は？もちろんある。ポールとは常にオープンで透明な関係を保ってきた。選手とクラブの目標が合わなくなったときは、解決策を探す必要がある。答えは彼のパフォーマンスが示す。移籍も残留も、どちらも可能性としてある」。