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モナコがアンス・ファティの1100万ユーロの買い取りオプションを行使。彼はバルセロナでリオネル・メッシの伝説的背番号10を受け継いだ選手。
完全移籍が決定
- AFP
バルセロナが別れを告げた
ファティはバルセロナで123試合に出場し29得点を挙げ、クラブを去る。ラ・マシアの逸材として2019-20シーズンにデビューし、すぐに記録を塗り替えた。 16歳304日でオサスナ戦に2－2で引き分け、クラブ史上最年少得点者となった。さらに17歳40日でインテル戦でチャンピオンズリーグ最年少得点記録も更新した。
バルセロナは声明で感謝を表明した。「FCバルセロナは、アンス・ファティがブラウグラナの一員として示した献身と情熱に感謝し、ピッチ内外での今後の活躍を祈っている。」
フランスでキャリアを再構築する
ブライトンでの苦境を乗り越え、ファティはモナコでようやく定位置を確保した。スペイン代表はチームに素早く溶け込み、技術と得点感覚を発揮。ニース戦での2得点、レンズ、メス戦での決勝点など、重要な場面で結果を残した。
モナコは「ファティは最高のコンディションと効率性を取り戻した」と強調し、今後もその技術力をチームのために発揮すると述べた。この完全移籍は、カタルーニャでの多大なプレッシャーから離れたファティにとって新たな章の始まりとなる。
- AFP
ファティの今後はどうなるのか？
ファティは、モナコの国内リーグと欧州大会に向けた準備を牽引する。長期契約が決定し、得点力を維持しつつスペイン代表復帰を目指す。モナコは来季リーグ・アンでパリ・サンジェルマンと優勝を争い、ファティに大きな期待を寄せている。