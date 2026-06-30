バルセロナとモナコがファティの完全移籍を正式発表。1シーズン成功したレンタル後、モナコは1,100万ユーロの買い取り条項を行使し、2030年までの契約で獲得。バルセロナは公式声明で合意を確認し、将来売却時の利益の一部を受け取る権利を留保。

昨季のレンタルでは30試合12得点を記録し、110分に1得点のペースはリーグ・アン最高だった。MOMにも3度選ばれ、価値を証明した。



