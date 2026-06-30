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Real Madrid C.F. v AS Monaco - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

モナコがアンス・ファティの1100万ユーロの買い取りオプションを行使。彼はバルセロナでリオネル・メッシの伝説的背番号10を受け継いだ選手。

アンス・ファティ
モナコ
バルセロナ
移籍情報
リーグ・アン
ラ・リーガ

ASモナコはバルセロナのアンス・ファティを完全移籍で獲得した。レンタル期間中の活躍を受け、1,100万ユーロの買い取りオプションを行使。ファティは2030年6月までモナコに残る4年契約を結んだ。

  • 完全移籍が決定

    バルセロナモナコがファティの完全移籍を正式発表。1シーズン成功したレンタル後、モナコは1,100万ユーロの買い取り条項を行使し、2030年までの契約で獲得。バルセロナは公式声明で合意を確認し、将来売却時の利益の一部を受け取る権利を留保。

    昨季のレンタルでは30試合12得点を記録し、110分に1得点のペースはリーグ・アン最高だった。MOMにも3度選ばれ、価値を証明した。


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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    バルセロナが別れを告げた

    ファティはバルセロナで123試合に出場し29得点を挙げ、クラブを去る。ラ・マシアの逸材として2019-20シーズンにデビューし、すぐに記録を塗り替えた。 16歳304日でオサスナ戦に2－2で引き分け、クラブ史上最年少得点者となった。さらに17歳40日でインテル戦でチャンピオンズリーグ最年少得点記録も更新した。

    バルセロナは声明で感謝を表明した。「FCバルセロナは、アンス・ファティがブラウグラナの一員として示した献身と情熱に感謝し、ピッチ内外での今後の活躍を祈っている。」

  • フランスでキャリアを再構築する

    ブライトンでの苦境を乗り越え、ファティはモナコでようやく定位置を確保した。スペイン代表はチームに素早く溶け込み、技術と得点感覚を発揮。ニース戦での2得点、レンズ、メス戦での決勝点など、重要な場面で結果を残した。

    モナコは「ファティは最高のコンディションと効率性を取り戻した」と強調し、今後もその技術力をチームのために発揮すると述べた。この完全移籍は、カタルーニャでの多大なプレッシャーから離れたファティにとって新たな章の始まりとなる。

  • FBL-FRA-LIGUE1-STRASBOURG-MONACOAFP

    ファティの今後はどうなるのか？

    ファティは、モナコの国内リーグと欧州大会に向けた準備を牽引する。長期契約が決定し、得点力を維持しつつスペイン代表復帰を目指す。モナコは来季リーグ・アンでパリ・サンジェルマンと優勝を争い、ファティに大きな期待を寄せている。