代表引退は確定だが、クラブでの現役続行かは不明。 2026年W杯ラウンド16でポルトガルに敗れた後、ルカ・モドリッチは代表を引退した。代表202試合で29得点を挙げたが、トロントのスタジアムで将来を問われると「今は話さない。すぐ分かる」と語った。
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モドリッチ：「今は将来について話す時期ではない。まもなくわかる」。アモリムが彼に電話
アモリムと話し合う
数日のうちに方向性は明確になる。モドリッチは休暇前に進路を決める。レアル・マドリードは幹部またはスタッフとしての復帰を打診しており、ミランからもオファーが届く可能性もある。新監督のアモリムは、チャンピオンズリーグに出場できなくても残留を説得するつもりだ。
ミラノはいいところだ
ミランにとって有利な要素がもう一つある。『ラ・ガゼッタ・デッロ・スポルト』によると、モドリッチはミラノ生活を非常に気に入り、予想以上に快適だという。娘のエマはユースでプレーし、チームメイトやサポーターからも深く愛されている。クラブも今シーズンの大改革中でもミランェッロで彼の姿を見たいと伝えている。最終決断は彼次第だ。
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