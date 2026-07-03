数日のうちに方向性は明確になる。モドリッチは休暇前に進路を決める。レアル・マドリードは幹部またはスタッフとしての復帰を打診しており、ミランからもオファーが届く可能性もある。新監督のアモリムは、チャンピオンズリーグに出場できなくても残留を説得するつもりだ。



