「Milan Vibes」によると、ルカ・モドリッチはミランでさらに1シーズンプレーする決断をした。9月9日に41歳になる2018年バロンドール受賞者は、6月30日に前契約が満了した後、新契約を結ぶ。ミランは一方的な更新オプションを行使しなかった。 クラブは彼の意向を尊重し、数週間の検討の末、本人が残留を決断した。 条件は従来通りで年俸350万ユーロ（税引き後）＋ボーナス。ただし、アッレグリ監督時代とは役割が変わると見込まれる。新監督のアモリム氏とはすでに話し合いを行い、ロッカールームでの技術とカリスマ性を評価しつつ、出場時間についてはこれまでとは異なる扱いになることを示唆した。