7月22日（水）は、ルカ・モドリッチの将来を占う重要な日だ。家族と数日間休息し、W杯での敗退を癒やした彼は、 1年以上に及ぶレアル・マドリードでのキャリアに区切りを付け、幼い頃から応援していたACミランへの移籍を決断した同選手は、ロッソネリでの新たな挑戦に再び身を投じる用意ができている。
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モドリッチはミランとの契約に合意し、22日（水）に調印する。クロアチア代表の去就も決定した。
合意
「Milan Vibes」によると、ルカ・モドリッチはミランでさらに1シーズンプレーする決断をした。9月9日に41歳になる2018年バロンドール受賞者は、6月30日に前契約が満了した後、新契約を結ぶ。ミランは一方的な更新オプションを行使しなかった。 クラブは彼の意向を尊重し、数週間の検討の末、本人が残留を決断した。 条件は従来通りで年俸350万ユーロ（税引き後）＋ボーナス。ただし、アッレグリ監督時代とは役割が変わると見込まれる。新監督のアモリム氏とはすでに話し合いを行い、ロッカールームでの技術とカリスマ性を評価しつつ、出場時間についてはこれまでとは異なる扱いになることを示唆した。
なぜミランに残るのか
シーズン終盤に失速し、チャンピオンズリーグ復帰を逃したミラン。その失望を胸に、ルカ・モドリッチはキャリアの集大成を別の形で締めくくりたいと考えていた。 そこで彼は、マンチェスター・ユナイテッドでの失敗を拭いたいポルトガル人監督が率いる新プロジェクトへの参加を決めた。
クロアチアに別れを告げて
「Milan Vibes」によると、モドリッチは代表引退を決断した。ビリッチ新監督と話し合い、10月6日のネーションズリーグ・スペイン戦で200試合以上出場し、2018年W杯決勝進出したチームとサポーターに別れを告げることで合意した。 クロアチアメディアも報じているが、現時点では公式発表ではない。これにより、新たなキャリア（レアル・マドリードの幹部など）に踏み出す前に、ミランのユニフォームで選手として最後のシーズンを過ごす可能性が高まった。
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