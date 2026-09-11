Jonathan Moscrop
翻訳者：
モドリッチの後継者がユナイテッドを拒否！バトゥリナが躍動、ファブレガス率いるコモが欧州デビューでライプツィヒを粉砕
バトゥリナがコモの夢の欧州デビューの主役に
コモ1907はUEFAチャンピオンズリーグ初出場を、RBライプツィヒに4-1で快勝して飾った。セスク・ファブレガス監督率いるチームは圧巻のパフォーマンスを見せ、獲得候補のマルティン・バトゥリナが15分に先制点を決め、コモにとってクラブ史上初の欧州大会でのゴールを記録した。
その後、バトゥリナのアシストからタソス・ドゥヴィカスが追加点を奪い、後半にはアサネ・ディアオが3-0とした。
ライプツィヒはエレディン・マクシモビッチが1点を返したものの、90分にニコ・パスのパスをマキシモ・ペローネが決め、圧勝を締めくくった。
- IPA Sport
モドリッチの後継者がマン・オブ・ザ・マッチに選出
バトゥリナの司令塔としてのパフォーマンスはUEFAのテクニカル・オブザーバー・グループから称賛を集め、クロアチア代表はマン・オブ・ザ・マッチに選出された。巧みな動きとスペース認知でたびたびルカ・モドリッチになぞらえられる23歳は、この試合を通じて中盤の攻防を支配した。
試合後にUEFAの取材に応じたバトゥリナは、この舞台をことさらに強調せず、ファブレガス率いるチームは欧州デビュー戦に完全な落ち着きを持って臨んだと強調した。
「コモでチャンピオンズリーグ初ゴールを決められて素晴らしい気持ちだが、これはチーム全体のおかげだ」とバトゥリナは語った。「ピッチ上で素晴らしい強度を示せた。どの試合とも同じように準備し、雰囲気に影響されないようにした」
MF、リーグフェーズ突破を目標に据える
CBS Sports Golazoのインタビューで自身の歴史的な一撃をあらためて振り返ったバトゥリナは、この大会でコモの初得点を決めたことの感情的な重みについて語った。チームの目標を問われると、決勝トーナメント進出に向けて現実的なアプローチを取ることの重要性を強調した。
また、多様な相手に適応することがこのイタリア勢にとって不可欠になるとも指摘した。
「素晴らしい気持ちだし、自分自身とチーム全体をとても誇りに思っている」とバトゥリナは述べた。「チャンピオンズリーグでは何が起こるか分からないし、いつも異なるスタイルの相手と戦うことになる。僕たちは一戦一戦に集中し、できるだけ多く勝利し、グループを突破できるようにするだけだ」
- AFP
コモがセリエAに再び目を向ける
華々しく欧州の舞台で存在感を示したコモは、ここから再び国内での戦いに目を向ける。イタリアの同クラブは月曜日、スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャでパルマを迎え、セリエAに戻る。
バトゥリナは、記憶に残るデビューを飾ったあとも、この勢いを全コンペティションで維持することに意識を向けている。
「クラブ史上初のチャンピオンズリーグの試合に勝てて、とてもうれしいし誇りに思う」とバトゥリナは付け加えた。「街全体も本当に喜んでいるはずだし、今は僕たちも祝うことができる」
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