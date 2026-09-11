コモ1907はUEFAチャンピオンズリーグ初出場を、RBライプツィヒに4-1で快勝して飾った。セスク・ファブレガス監督率いるチームは圧巻のパフォーマンスを見せ、獲得候補のマルティン・バトゥリナが15分に先制点を決め、コモにとってクラブ史上初の欧州大会でのゴールを記録した。

その後、バトゥリナのアシストからタソス・ドゥヴィカスが追加点を奪い、後半にはアサネ・ディアオが3-0とした。

ライプツィヒはエレディン・マクシモビッチが1点を返したものの、90分にニコ・パスのパスをマキシモ・ペローネが決め、圧勝を締めくくった。