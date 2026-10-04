ネーションズリーグの今活動期間最後の一戦で、イングランドにホームで衝撃の0-7を喫し、クロアチアに激震が走っている。ビリッチ率いるチームは、トゥヘル率いるチームにピッチ上で圧倒され、クロアチア史上最悪の敗戦を突きつけられた。





ワールドカップ決勝進出を含む数々の大きな成果を挙げてきたグループにとって、あまりにも苦い結果となった。今や自らの将来について問い直さなければならない。試合後のインタビューで、クロアチアのリーダーであるルカ・モドリッチは強い言葉を口にした。ミランの司令塔はこう語っている。