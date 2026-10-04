ネーションズリーグの今活動期間最後の一戦で、イングランドにホームで衝撃の0-7を喫し、クロアチアに激震が走っている。ビリッチ率いるチームは、トゥヘル率いるチームにピッチ上で圧倒され、クロアチア史上最悪の敗戦を突きつけられた。
ワールドカップ決勝進出を含む数々の大きな成果を挙げてきたグループにとって、あまりにも苦い結果となった。今や自らの将来について問い直さなければならない。試合後のインタビューで、クロアチアのリーダーであるルカ・モドリッチは強い言葉を口にした。ミランの司令塔はこう語っている。
ネーションズリーグの今活動期間最後の一戦で、イングランドにホームで衝撃の0-7を喫し、クロアチアに激震が走っている。ビリッチ率いるチームは、トゥヘル率いるチームにピッチ上で圧倒され、クロアチア史上最悪の敗戦を突きつけられた。
ワールドカップ決勝進出を含む数々の大きな成果を挙げてきたグループにとって、あまりにも苦い結果となった。今や自らの将来について問い直さなければならない。試合後のインタビューで、クロアチアのリーダーであるルカ・モドリッチは強い言葉を口にした。ミランの司令塔はこう語っている。
「こういうパフォーマンスに説明をつけるのは難しい。デュエルも、ファウルも、アグレッシブさも、結束力もなかった……。私はここに20年いるが、試合後に恥ずかしさを覚えたのはこれが初めてだ。負けることはあるし、相手の方が強いこともある。現時点では彼らの方が強い。しかし、こんな形で負け、ここまで何年もかけて築いてきた我々の評判をこんなふうに台無しにするのは受け入れられない。本当に恥ずかしい」と語った。
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。