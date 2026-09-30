Radio Radioの番組で、この可能性について語ったのが、ユベントスの元ゼネラルディレクターであるルチアーノ・モッジ氏だ。「デル・ピエロはどこにいても映えるアイコンだ。だが今のユベントスにとっておそらく優先事項は、強いチームを作ることだ。相手に恐怖を与えるようなチームを作り、自分たちが何をしていて何をすべきかを分かっている幹部を置くことだ」と『トゥットスポルト』が伝えている。「その上で、重要なチームができた後なら、デル・ピエロのような重要な選手の存在はもちろんプラスになる。いずれにしても今は、キエッリーニのように、これまでしてきたことに対して誰もが評価していると思う選手が待機している。だからこそ、今の本当の問題は会長を置くことを優先するかどうかではない。そうでなければ連盟がやっているように、馬具だけを替えて、その後にピッチでプレーするのは馬具ではないということを考えないのと同じだからだ」。



