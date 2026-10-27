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ライブ
cm grafica juventus koopmeiners 2027
Gianluca Minchiotti
翻訳者：

モッジ氏「ガスペリーニ監督が私に語ったコープマイネルスのこと。コロ・ムアニとヴォルテマーデ？　私ならどちらも獲得しなかった」

ユヴェントス
セリエ A
トゥーン・コープマイネルス

ユヴェントスの元GMが見解を示す

ルチアーノ・モッジユヴェントスGMがラディオ・ラディオで、ユヴェントスの現スカッドにいる選手たちについて語った。「FW陣？　私なら、この中の誰も獲得しなかった。ヴォルテマーデ？　背が高すぎる。その高さがありながら、ヘディングもうまくない。イブラヒモヴィッチ並みに背が高いかって？　いや、いや。この2人を並べて語るのはやめよう。違いがあるからだ。一方は選手だったが、こちらはいい人だ。チームを変えられる選手として評価することはできない。例えば、ユヴェントスの1点目につながるスルーパスを出したのは彼だ」

  • 続いて、コープマイネルスについて「私はガスペリーニと彼のことをよく話す。ガスペリーニからあることを聞いた。正しいかもしれないし、彼を選手として指導したことがあるのだから、きっと正しいのだろう。コープマイネルスには役割を与えるべきではない。ピッチに立たせ、自分でポジションを探させるべきだ。役割を与えると彼は混乱し、事実上、存在感を失ってしまう。今のコープマイネルスは、ミスを恐れるあまり、ボールを受けること自体を怖がっているのだと思う」

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