ルチアーノ・モッジ元ユヴェントスGMがラディオ・ラディオで、ユヴェントスの現スカッドにいる選手たちについて語った。「FW陣？ 私なら、この中の誰も獲得しなかった。ヴォルテマーデ？ 背が高すぎる。その高さがありながら、ヘディングもうまくない。イブラヒモヴィッチ並みに背が高いかって？ いや、いや。この2人を並べて語るのはやめよう。違いがあるからだ。一方は選手だったが、こちらはいい人だ。チームを変えられる選手として評価することはできない。例えば、ユヴェントスの1点目につながるスルーパスを出したのは彼だ」
翻訳者：
モッジ氏「ガスペリーニ監督が私に語ったコープマイネルスのこと。コロ・ムアニとヴォルテマーデ？ 私ならどちらも獲得しなかった」
続いて、コープマイネルスについて「私はガスペリーニと彼のことをよく話す。ガスペリーニからあることを聞いた。正しいかもしれないし、彼を選手として指導したことがあるのだから、きっと正しいのだろう。コープマイネルスには役割を与えるべきではない。ピッチに立たせ、自分でポジションを探させるべきだ。役割を与えると彼は混乱し、事実上、存在感を失ってしまう。今のコープマイネルスは、ミスを恐れるあまり、ボールを受けること自体を怖がっているのだと思う」
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。