続いて、コープマイネルスについて「私はガスペリーニと彼のことをよく話す。ガスペリーニからあることを聞いた。正しいかもしれないし、彼を選手として指導したことがあるのだから、きっと正しいのだろう。コープマイネルスには役割を与えるべきではない。ピッチに立たせ、自分でポジションを探させるべきだ。役割を与えると彼は混乱し、事実上、存在感を失ってしまう。今のコープマイネルスは、ミスを恐れるあまり、ボールを受けること自体を怖がっているのだと思う」