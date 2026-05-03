「重要な試合の後に素晴らしい雰囲気でリーグ戦に戻り、モチベーションを維持するのは難しい。勝ち点3が必要だっただけに、この結果は残念だ」とFCロリアン戦後の会見でスペイン人監督は語った。
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「モチベーションが難しい」とPSGのルイス・エンリケ監督。バイエルン戦を前に注目が集まる。
土曜のリーグ・アン9位との試合は2－2（前半1－1）の引き分け。パリ・サンジェルマンはエンリケ監督の指示で主力を温存し、ウスマン・デンベレ、クヴィチャ・クヴァラツヘリア、マルキーニョスは出場せず、ウォーレン・ザイール＝エメリーは途中出場だった。
「火曜日に先発した選手は2人だけ起用し、自分たちのペースで試合を進めようとした。 パリSGの得点はイブラヒム・ムバイ（6分）とザイール＝エメリー（62分）、ロリアンはパブロ・パギス（12分）とアイエグン・トシン（78分）が決めた。
残り3節で優勝を決められるチャンスだったが、2位ランスがニースと1－1で引き分けたため、PSGの勝ち点は6差のまま。次節ホームでのスタッド・ブレスト戦が、エンリケ率いるチームにとって新たな決定的チャンスとなる。
- AFP
PSG、バイエルンとの第2戦に挑む
エンリケ監督はチームを非難せず、「取り組みは十分だった。2回の攻撃で2得点を奪った」と語った。
PSGは来週火曜日、ミュンヘンのアリアンツ・アレーナでチャンピオンズリーグ準決勝第2戦をバイエルンと戦う。第1戦では5－4でリードしている。右SBハキミは太もも負傷で欠場が決まった。