土曜のリーグ・アン9位との試合は2－2（前半1－1）の引き分け。パリ・サンジェルマンはエンリケ監督の指示で主力を温存し、ウスマン・デンベレ、クヴィチャ・クヴァラツヘリア、マルキーニョスは出場せず、ウォーレン・ザイール＝エメリーは途中出場だった。

「火曜日に先発した選手は2人だけ起用し、自分たちのペースで試合を進めようとした。 パリSGの得点はイブラヒム・ムバイ（6分）とザイール＝エメリー（62分）、ロリアンはパブロ・パギス（12分）とアイエグン・トシン（78分）が決めた。

残り3節で優勝を決められるチャンスだったが、2位ランスがニースと1－1で引き分けたため、PSGの勝ち点は6差のまま。次節ホームでのスタッド・ブレスト戦が、エンリケ率いるチームにとって新たな決定的チャンスとなる。