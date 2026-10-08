ジョゼ・モウリーニョがオリンピコに戻り、ローマと対戦する。古巣との一戦は、チャンピオンズリーグ第2節。ポルトガル人指揮官はこのことを含め、さまざまなテーマについてコリエレ・デッロ・スポルトのインタビューで語った。以下、そのコメントをお届けする。
モウリーニョ「ローマはこれからもずっと私の家。ブダペストでの決勝の日、私は解任されていた。あの時、私はすでに死んでいた。私がトッティのような存在かって？ こう答える」
「ローマやそのオーナー陣に対して、私が悪く言った言葉など存在しないし、今後も決して存在しない。去る時は、私は何のわだかまりもなく去るし、そこは これからも永遠に私の家だという気持ちがある。 私は否定的なコメントをしてしまい、そのことについては ティアゴ・ピントに謝罪した。私は潔白な形で去る。そうは見えないこともあるかもしれないが、人間関係においても、クラブの内部においても、私はとても 礼儀正しい人間だ。私は良い形で去るし、今もなお そこは永遠に私の家だという感覚を持っている。もうそうではないとしても。 マドリードに戻ることは、家に戻ることも意味する。私はここで3年を過ごしたが、その3年には間違いなく30年分の価値があった。なぜなら、とても、とても特別な時期だったからだ。私はクラブと築いた感情的なつながりがあったからこそ、家に戻ってきた」
「私とローマのファンとの絆を生んだのは、彼らが 私が一度たりとも自分自身、自分のイメージ、自分の人間関係を気にしてこなかったことを理解していたからだと思う。オーナー陣との関係も、イタリアサッカー界の政治との関係も、そして報道陣である君たちとの関係もそうだ。 君もそれが本当だと知っているだろう（『コリエレ・デッロ・スポルト』編集長イバン・ザッツァローニに向けて）。おそらく君は、私が関係を持っている2人か3人のジャーナリストのうちの1人だ。私はイタリアに4年半いた。彼らは理解していた。 私にとって存在したのはローマとロマニスタだけだった。私は彼らのために戦い、すべてを捧げた。私たちは1つの大会で優勝した。それは、多くの勝利に慣れているクラブにとっては、おそらく意味がより小さいものだったかもしれない。 だが、あまり勝てていないチーム、クラブにとっては、非常に大きな意味を持つものなんだ」
「ある日、私の友人の代理人がトリゴリアに行き、入り口の写真を送ってきた。 あのトロフィーは今もそこにあり、そこにあるのはそれだけだ。あれこそがトレーニングセンターの入り口を象徴するトロフィーなんだ。 この絆は、彼らのクラブへの愛からも生まれている。そういうものは、心を動かされずにはいられない。 彼らは、私がすべてを捧げたことを理解していた。 私はミスもしたし、間違いも犯したし、試合にも負けた。だが、彼らは常に、私が彼らのために戦ったことを理解してくれていた。 ブダペストでの決勝が、この結びつきの頂点だ。 決勝が終わり、私たちは休暇に入り、戻ってきた時には、 私はすでに死んでいた。 UEFAによって私は打ちのめされた。自分に責任のないことまで償わされたからだ。 空港で起きたことは私の責任ではない。私の責任は、駐車場で審判を侮辱したことにある。そしてその代償は払わなければならない。だが、空港で起きたことまで償う必要はない。あれは私のせいではないからだ。私はそのことについても代償を払った。 私はオーナー陣との関係においても代償を払った。 決勝で起きた出来事に対する見方や対応が、彼らと私では異なっていたからだ。 私はすでに死んだ状態で戻ってきていた。数カ月後には、私はもう外にいた」
「僕がトッティのような存在だって？ フランチェスコは比べるべき相手ではない。僕は彼にまったく近い存在だとは思っていないし、人々の心の中で2番目の存在だとも思っていない。ローマには素晴らしい歴史がある。輝かしい瞬間は多くはなかったとしてもね。 歴史に名を刻んだ選手たちがいた。すぐに1人思い浮かぶのはブルーノ・コンティだ。彼のことを愛しているからね。僕はただそこにいて、すべてを捧げた人間にすぎない。そして人々はそれを理解してくれた。前にも言ったように、ブダペストでの決勝は、勝った決勝以上に、彼らが僕に対して抱いている感情をはっきり示している」
「オリンピコに何を期待するか？ 横断幕は期待していない。何も期待していない。期待するのはリスペクトだけだ。あの試合に向けて、まだ準備を始めていない。重要な一戦に臨む監督としての視点でも、古巣に戻る元関係者としての視点でもね。 まだ考えていない。自分を守らなければならないし、それはつまり、最高の形で準備して自分の仕事をしっかり果たすことだ。仕事をしっかり果たすためには、そこに集中し、自分がどこにいて、誰と戦うのかを忘れようとしなければならない。ローマでは一度もなかったことだけど、数カ月前にインテルでそれを経験したし、チェルシーに戻った時もそうだった。こういうことは何度も経験してきた。ただ、ローマは違う。初めて、スタジアムへ続くあの道を通ることになる。テニスコートのエリアに入っていく、あの本当に美しい場所だ。心の準備をしなければならない。なぜなら今回は、ローマのファンのあの美しく信じられないほどの情熱を味方につけることなく、そこへ行く初めての機会になるからだ。選手たちの準備もしなければならない。あそこでは試合の感じ方そのものが違うからね。もちろん彼らはワールドカップの決勝や準決勝、チャンピオンズリーグ決勝に慣れている最高レベルの選手たちだ。だが、あの対峙する美しさにも備えさせたい。敵としてであっても、あそこでプレーすることには極上の美しさがある」
「フリードキン家との関係について、公の場で語ったことは一度もない。 もし今、ローマに戻って試合の前後に通路で彼らに会うことがあれば、何の問題もなく挨拶するだろう。とはいえ、ローマでの僕の歴史の中で、 僕は決勝の日に解任された。ブダペスト決勝の日が、僕が解任された日だった。 ただ、その後も思い出や、自分が生きた歴史は残るし、それを忘れることはない。でも、それが僕を苦しめているわけではない」
「レアル復帰？ 接触が一切なかった時点で、すでにそうした噂は始まっていた。私はベンフィカにいて、幸せだった。自分にとって特別なクラブだ。家から10分の場所にいて、そんなことは20年ぶりだった。 クラブは一段階上に進む必要があると感じていたし、自分も3年契約のもとでそこに残るつもりでいた。ところが噂が広まり始めた。私は驚いたよ。『ただの噂だ』と思っていた。レアル・マドリーはシーズン途中に監督が代わり、その後アルベロアが来た。内容も結果も並外れて良いものではなかった。そうして噂が出始めたが、誰も私に話はしてこなかった。レアル・マドリーとの関係は13年続いている。私が去った時から、ずっと連絡を取り合ってきたし、私たちは友人で、つながりがある。隠すようなことは何もなかった」
「マンチェスター・シティ？ そのことについては少し笑っていたいね。 いずれ結論は出ると思うが、60代の我々2人は、最終的な裁定が出る時にまだここにいられる幸運が必要になるだろう。これから判決が出て、その後に控訴もあるだろうし…… その頃には私は80歳になっているよ」
「審判？ 問題が私にあるとは思わない。問題なのは、私があるクラブに来るタイミングにまつわる不運だと思っている。ここレアル・マドリーでは、ネグレイラ事件の重要な時期を経験した。誰も知らなかったが、私たちはそれを経験し、被ってきた。今では知られている。その後、トルコでは大きなスキャンダルがあった。 こうした種類の状況を経験することが、私にはたびたびあった」
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