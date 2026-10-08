「ローマやそのオーナー陣に対して、私が悪く言った言葉など存在しないし、今後も決して存在しない。去る時は、私は何のわだかまりもなく去るし、そこは これからも永遠に私の家だという気持ちがある。 私は否定的なコメントをしてしまい、そのことについては ティアゴ・ピントに謝罪した。私は潔白な形で去る。そうは見えないこともあるかもしれないが、人間関係においても、クラブの内部においても、私はとても 礼儀正しい人間だ。私は良い形で去るし、今もなお そこは永遠に私の家だという感覚を持っている。もうそうではないとしても。 マドリードに戻ることは、家に戻ることも意味する。私はここで3年を過ごしたが、その3年には間違いなく30年分の価値があった。なぜなら、とても、とても特別な時期だったからだ。私はクラブと築いた感情的なつながりがあったからこそ、家に戻ってきた」





「私とローマのファンとの絆を生んだのは、彼らが 私が一度たりとも自分自身、自分のイメージ、自分の人間関係を気にしてこなかったことを理解していたからだと思う。オーナー陣との関係も、イタリアサッカー界の政治との関係も、そして報道陣である君たちとの関係もそうだ。 君もそれが本当だと知っているだろう（『コリエレ・デッロ・スポルト』編集長イバン・ザッツァローニに向けて）。おそらく君は、私が関係を持っている2人か3人のジャーナリストのうちの1人だ。私はイタリアに4年半いた。彼らは理解していた。 私にとって存在したのはローマとロマニスタだけだった。私は彼らのために戦い、すべてを捧げた。私たちは1つの大会で優勝した。それは、多くの勝利に慣れているクラブにとっては、おそらく意味がより小さいものだったかもしれない。 だが、あまり勝てていないチーム、クラブにとっては、非常に大きな意味を持つものなんだ」





「ある日、私の友人の代理人がトリゴリアに行き、入り口の写真を送ってきた。 あのトロフィーは今もそこにあり、そこにあるのはそれだけだ。あれこそがトレーニングセンターの入り口を象徴するトロフィーなんだ。 この絆は、彼らのクラブへの愛からも生まれている。そういうものは、心を動かされずにはいられない。 彼らは、私がすべてを捧げたことを理解していた。 私はミスもしたし、間違いも犯したし、試合にも負けた。だが、彼らは常に、私が彼らのために戦ったことを理解してくれていた。 ブダペストでの決勝が、この結びつきの頂点だ。 決勝が終わり、私たちは休暇に入り、戻ってきた時には、 私はすでに死んでいた。 UEFAによって私は打ちのめされた。自分に責任のないことまで償わされたからだ。 空港で起きたことは私の責任ではない。私の責任は、駐車場で審判を侮辱したことにある。そしてその代償は払わなければならない。だが、空港で起きたことまで償う必要はない。あれは私のせいではないからだ。私はそのことについても代償を払った。 私はオーナー陣との関係においても代償を払った。 決勝で起きた出来事に対する見方や対応が、彼らと私では異なっていたからだ。 私はすでに死んだ状態で戻ってきていた。数カ月後には、私はもう外にいた」