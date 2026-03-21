モウリーニョ、シルヴィーノ・ロウロに涙：ベンフィカの試合前、インテル元ゴールキーパーコーチの追悼に胸を打たれる

ダ・ルス・スタジアム全体が、長年の闘病の末、67歳で逝去した元選手シルヴィーノ・ロウロ氏を追悼し、1分間の黙祷を捧げた。 ポルトガルでトップクラスのゴールキーパーとして活躍し、代表でも数多くの試合に出場したシルヴィーノは、現役を引退後、20年近くにわたりモウリーニョ監督率いるチームのゴールキーパーコーチを務めた。ポルト時代から「スペシャル・ワン」と共に歩み、その後もチェルシー、インテル、レアル・マドリード、マンチェスター・ユナイテッドでの冒険に同行した。





このような痛ましい状況において、モウリーニョが同僚というより友人であった彼のために涙を流すのは避けられなかった。 その瞬間を捉えた映像には、感極まり、目を赤くした監督が、シルヴィーノの写真が映し出された大型スクリーンを見つめる姿が映っている。モウリーニョは元ゴールキーパーへの追悼に立ち会った後、ベンチに戻ると、頬を伝う涙をぬぐい、気持ちを立て直して試合を見守ろうとした。















