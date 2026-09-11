モウリーニョはこのように自身の見解を説明した。「キリアンの言う通りだ。1シーズンに40ゴールを決める選手が、チームにとって問題になることはない。物事を理解する人もいれば、理解しない人もいる。後者は、ポジティブなことを口にするのが自分たちの利益にならないと分かっている。私はキリアンが10人で後ろに戻り、ククレジャを助ける姿を見た。私はこういう振る舞いを高く評価している。さらに、そうした人たちは、我々がうまく守備をしたことや、8ゴール決めることもできたはずだということは言わない。チームがお互いにリスクを取らず、0-0で終わる退屈な試合もあるだろう。インテルは4ゴール決めることができたかもしれないが、我々は8ゴール決めることができたかもしれない。なぜそれを言わないんだ？ 我々が勝ったことがうれしくないのか？ スタッフは非常に満足している。ベティス戦ではともに苦しみ、ともに敗れた。私たちには、レアル・マドリーのために働くこの気持ちと献身がある。人々を幸せにするために、できる限りのことをする」。