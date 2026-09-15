レアル・マドリーはマルティネス・バレロでエルチェを3-2で辛くも下し、前半を支配しながらも、後半に入ると危機を招きかねないおなじみのミスを繰り返した。アルダ・ギュレルの創造性あふれる導きの下、レアル・マドリーは2点のリードを持って余裕を持ってハーフタイムを迎えた。しかし後半に入ると、野心、運動量、守備面での集中力を欠き、気迫あるエルチェに激しい反撃を許した。

このパフォーマンスによって、チームの一貫性のなさと、リードを守る場面でプレーのテンポが鈍りがちな傾向に対する新たな懸念が浮上した。