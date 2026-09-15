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翻訳者：
モウリーニョ率いるレアル・マドリー、崩壊寸前のメルトダウン回避！ 終盤のエスピの決勝弾で、よろめく巨人を救う after horror collapse
マルティネス・バレロでの前後半で様相の異なる一戦
レアル・マドリーはマルティネス・バレロでエルチェを3-2で辛くも下し、前半を支配しながらも、後半に入ると危機を招きかねないおなじみのミスを繰り返した。アルダ・ギュレルの創造性あふれる導きの下、レアル・マドリーは2点のリードを持って余裕を持ってハーフタイムを迎えた。しかし後半に入ると、野心、運動量、守備面での集中力を欠き、気迫あるエルチェに激しい反撃を許した。
このパフォーマンスによって、チームの一貫性のなさと、リードを守る場面でプレーのテンポが鈍りがちな傾向に対する新たな懸念が浮上した。
- AFP
ギュレルの輝きと決め切れなかった好機
アルダ・ギュレルは一列前の中盤でチャンスをつかみ、攻撃を組み立てる役割を担うとともに、ポストとGKディトゥロに当たって入る見事な直接FKで先制点を挙げた。レアル・マドリーはそれ以前にリードしていてもおかしくなかったが、ビニシウス・ジュニオールはディトゥロとの1対1の決定機を3度迎えながら、繊細さを欠いて決め切れなかった。キリアン・エンバペは前半終了前に追加点を奪取。ディオマンデの危険なクロスから、今季7点目を記録した。
前半のスタッツを支配していたにもかかわらず、レアル・マドリーは試合を決定づけることができず、エルチェの反撃を許す余地を大きく残した。
エルチェが反撃し、レアル・マドリーを驚かせる
後半のレアル・マドリーは自滅的な緩みを突かれた。敵陣に深く引いて守備ラインを下げたことで中盤の主導権を失い、エルチェに反撃を許した。途中出場のセペダが絶妙なクロスを送り、オソリオが打点の高いヘディングで1点差に詰め寄った。さらにマドリーは連続するミスで守備が崩れ、最後はフェル・ニーニョが見事なクロス気味のシュートをティボー・クルトワの脇を破って決め、スコアは2-2となった。
ジョゼ・モウリーニョ監督のベンチは同点に追いつかれるまで修正に動かず、今季ここまでにも見られた不安な傾向を再び露呈した。
- Getty Images Sport
エスピが終盤の決勝点を決める
スコアが2-2の状況で、モウリーニョはついに慎重姿勢を捨て、終盤にさらなる攻撃力を加えるべくエスピとエンドリックを投入した。この戦術的な賭けは91分に実を結び、ジュード・ベリンガムが左サイドを突破してエムバペへつなぐと、エムバペは無欲にラストパスを送り、エスピが決勝点を流し込んだ。勝利によって勝ち点3は手にした一方で、タイトル争いでレアル・マドリーが競争力を保つためには修正しなければならない根深い欠陥も露呈した。
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