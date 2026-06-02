モウリーニョは十分に観察し、ディーン・ホイセンとリュディガーについて明確な見解を持っている。

モウリーニョは中盤の抜本改革も検討している。過去2年の無冠を受け、ベテランのクロースとモドリッチの不在は痛手だった。

ポルトガル人監督は、守備的MFとして最終ラインをカバーし、戦術バランスと安定感をもたらす選手を求める。

同時に、最終ラインでゲームを組み立てる創造的なボランチも必要だ。密集守備を突破できるテクニックも求める。最近は、40歳のモドリッチ復帰さえ噂されている。