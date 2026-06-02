『ディアリオ・AS』によると、ジョゼ・モウリーニョ監督はレアル・マドリードの守備陣に問題があると判断。アントニオ・リュディガーだけがスタメンにふさわしく、他の選手には納得していないという。 リュディガーに加え新戦力を起用する方針で、その新戦力はディーン・ホイセン、エデル・ミリタン、ラウル・アセンシオとスタメンの座を争う。また、3人が今夏退団する可能性もある。
AFP
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モウリーニョは十分に観察し、ディーン・ホイセンとリュディガーについて明確な見解を持っている。
サイドバックもモウリーニョは完全には満足していない。ダニ・カルバハルが退団し、レアルはトレント・アレクサンダー＝アーノルドの控えを少なくとも1人必要としている。だが、元リヴァプール選手がレギュラーになるかは不明だ。さらにフラン・ガルシアが去れば、左SBの代役も必須となる。
モウリーニョは中盤の抜本改革も検討している。過去2年の無冠を受け、ベテランのクロースとモドリッチの不在は痛手だった。
ポルトガル人監督は、守備的MFとして最終ラインをカバーし、戦術バランスと安定感をもたらす選手を求める。
同時に、最終ラインでゲームを組み立てる創造的なボランチも必要だ。密集守備を突破できるテクニックも求める。最近は、40歳のモドリッチ復帰さえ噂されている。
6月7日にフロレンティーノ・ペレス会長が再選され、正式に監督に復帰するモウリーニョ氏。同氏は責任者らに、成功を強く求め、チームのために全力を尽くす選手を何よりも欲していると伝えた。彼にとって重要なのは、選手の知名度やスター性ではなく、メンタリティだ。 過去2シーズンは献身性とチームワークが欠けていたと分析している。