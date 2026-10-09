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「モウリーニョの下でアウトサイドウイングをやった！」 クリスティアン・キヴが自身のキャリアの逸話を使ってアンディ・ディウフを支持
キブ、フォーメーションへの過度なこだわりを一蹴
クリスティアン・キヴは、インテルの戦術を巡る議論について言及し、チームが3バックで戦うのか4バックで戦うのかという点への過度なこだわりを退けた。ルーマニア人指揮官は、チームのパフォーマンスを左右するのは固定的な数字ではなく、核となる原則や動き、そして選手の特性だと強調した。
キヴはまた、自分たちのチームは必要に応じていつでも適応できると主張した。
「私にとって重要なのは、プレーの原則であり、やり方であって、システムではない」とキヴは説明した。「4人でプレーすれば何かを勝ち取れる保証があるわけではない。3人でも同じことだ」
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ディウフを称賛、左SBとしての代表での役割を評価
キヴは、MFアンディ・ディウフがフランス代表でキリアン・エンバペやウスマン・デンベレらとともに左SBとしてプレーする姿を見て、喜びを示した。ジョゼ・モウリーニョの下でプレーした自身の現役時代を踏まえ、キヴはディウフの適応力を称賛した。
「彼を見て、気に入ったよ」とキヴは笑顔で語った。「選手が自分を決まった役割に縛るべきではないと理解しているのは、うれしいことだ」
「私は左SB、センターバック、低い位置のプレーメーカーとしてプレーした。モウリーニョの下では高い位置のウインガーまでやったし、27分で交代させられたけどね！ できることが多ければ多いほど、チャンスも広がる」
ボバンのスチッチに関するコメントに反応
ペタル・スチッチの出場時間をめぐるズボニミール・ボバンの批判に対し、キブは若きMFの成長プロセスを擁護した。キブは、スチッチが子どもの誕生によりプレシーズン序盤の調整を欠いたとしつつも、長期的なインテルの構想において依然として重要な存在だと指摘した。
「私はズボネをとても尊敬しているし、彼の発言の文脈も理解している」とキブは述べた。
「ペタルは重要な選手であり、今も将来も彼が何をもたらせるかを我々は分かっている。彼がいてくれてうれしい」
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アレクサンダル・スタンコヴィッチと並ぶ若手育成
キヴもまた、若手MFアレクサンダル・スタンコヴィッチを称賛し、台頭する才能にとってミスを犯すことは成長の自然な一部だとあらためて強調した。
「成長するためには、ミスも経験しなければならない」とキヴは締めくくった。「彼はこのレベルにとどまる術を分かっていることを示すため、真摯に取り組んでいる」
インテルは土曜日、サン・シーロでパルマをホームに迎え、こうした戦術的原則をピッチで実践に移すことを目指す。
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