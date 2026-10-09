クリスティアン・キヴは、インテルの戦術を巡る議論について言及し、チームが3バックで戦うのか4バックで戦うのかという点への過度なこだわりを退けた。ルーマニア人指揮官は、チームのパフォーマンスを左右するのは固定的な数字ではなく、核となる原則や動き、そして選手の特性だと強調した。

キヴはまた、自分たちのチームは必要に応じていつでも適応できると主張した。

「私にとって重要なのは、プレーの原則であり、やり方であって、システムではない」とキヴは説明した。「4人でプレーすれば何かを勝ち取れる保証があるわけではない。3人でも同じことだ」