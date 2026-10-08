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モウリーニョと再会か。レアル・マドリーが元マンチェスター・ユナイテッドのスター、スコット・マクトミネイの衝撃獲得を検討へ
レアル・マドリーが衝撃的な中盤補強を検討か
『The Sun』によると、レアル・マドリーが、来年1月の移籍市場で陣容強化を図るべく、ナポリMFマクトミネイの獲得に向けたサプライズ候補として浮上しているという。これは、2024年にマンチェスター・ユナイテッドを離れて以降のスコットランド人MFの目覚ましい歩みを締めくくるものでもあり、同選手はナポリの歴史的なスクデット獲得シーズンで中心的存在となり、13ゴール6アシストを記録。イングランドの外でも、欧州最高レベルの舞台で活躍できることを証明した。
その圧巻のシーズンを土台に、2024-25シーズンのセリエA年間最優秀選手である同選手は翌シーズンも並外れた好調を維持し、全公式戦44試合で14ゴール4アシストを記録した。
- AFP
ナポリでのこう着状態が扉を開く
ピッチ上で成功を収めているにもかかわらず、スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナの舞台裏では不満の声が強まりつつある。現行契約を2年残すマクトミネイは、パルテノペイとの高額な新契約を求めていると伝えられているが、条件改善を伴う契約延長交渉は、いまだ打開には至っていない。
ナポリのアウレリオ・デ・ラウレンティス会長は、現時点でこのスコットランド人選手との新契約を優先事項としていないと報じられている。イタリアのクラブ首脳陣によるこの緊急性の欠如を受け、欧州の複数の強豪クラブが警戒を強めており、その争奪戦をリードしているのがレアル・マドリーだ。もしサンティアゴ・ベルナベウへの移籍が実現すれば、マクトミネイはモウリーニョとの再会を果たすことになる。モウリーニョは、両者がマンチェスター・ユナイテッドで共に過ごした時期に、このMFへトップチームでのプロデビューの機会を与えた指揮官である。
イタリアでコンディション面の障害を乗り越えている
この移籍に関する憶測が浮上する中、マクトミネイはピッチ内外で並外れた強さを示している。最近では、不整脈を是正するために9月に心臓手術を受けた後、全体練習に復帰した。
選手の健康状態に関する正式な発表の中で、ナポリは次のように述べた。『水曜日にスコット・マクトミネイは追加の診断検査を受け、プレー可能な状態であることが確認された。そのため、別メニューでのトレーニング期間を終え、チームの残りのメンバーとともに練習を再開した』
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出遅れ、スカッドの課題、そして目前に迫るフロジノーネ戦
ピッチ上では、マクトミネイの今季出場はわずか2試合にとどまっている。一方、所属するナポリは現在、セリエA順位表で勝ち点7の9位につけており、首位ローマとは6ポイント差となっている。ナポリは今後、代表ウィーク明け最初の試合として、土曜日にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナでフロジノーネを迎え撃つ。
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