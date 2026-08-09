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「モウリーニョがこんな人だとは思わなかった」 フェデリコ・バルベルデがレアル・マドリー新指揮官の下での生活を明かす
モウリーニョの意外な第一印象
レアル・マドリーはプレシーズンツアーで好調を維持し、ブダペストでフェレンツヴァーロシュを相手に粘り強く2-1で勝利。無敗記録を4試合に伸ばした。この試合はコンディション調整の意味合いもあったが、同時に、サンティアゴ・ベルナベウに再び戻り、2度目の指揮を執るモウリーニョの影響力が高まっていることも浮き彫りにした。
バルベルデは、モウリーニョ就任後のドレッシングルームの雰囲気について率直に語り、難しい人物としての評判がある一方で、驚くほど人間味のある一面も備えていると指摘した。このMFは、ベテラン指揮官がクラブの文化に再び溶け込んでいく姿に感銘を受けていると明かした。「一緒に過ごしたこの数日で、モウリーニョがこんな人だとは思っていなかった。とても接しやすい。結局のところ、彼は自分の個性を持ってそこにいる人だ」とバルベルデは語った。
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「時には彼は厳しい」
モウリーニョの復帰は、課題がなかったわけではない。チームごとに異なるコンディションを見極めながら戦術を落とし込まなければならないプレシーズンを進めているためだ。モウリーニョ体制下での戦術的な転換も、なお進行中である。チームは現在、ベルナベウで伝統的に求められる華やかさを保ちながら、より強固な守備組織の構築に取り組んでいる。
バルベルデは、フルメンバーが再びそろう前に、こうした「アイデア」を浸透させるうえで今のプレシーズンの段階が極めて重要だと指摘した。「時には厳しいこともあるが、それが成長するためのやり方だと思う。彼が僕たちにどう接してくれるか、そして僕にどう接してくれるかが気に入っている」と語った。
「僕たちは監督が求めることを実行し、そのアイデアをピッチで形にしようとしている。多くの選手を欠いているが、少しずつ良くなっている」
「魔法のような」ベルナルド・シウバの加入
監督交代が見出しを独占している一方で、マンチェスター・シティから加入したベルナルド・シウバの到来もマドリー陣営に新たな高揚感をもたらしている。ポルトガル代表のプレーメーカーはフェレンツヴァーロシュ戦でデビューを飾り、バルベルデも新たなチームメートがすでにチームに与えている影響を称賛した。
「ベルナルドは魔法のような選手で、とても面白くて楽しませてくれる。スペクタクルだ。正直、本当に一緒にいて楽しい。毎日が魔法のような選手なんだ。本当に素晴らしい人で、優秀だし、チーム全体にとてもうまく溶け込んでいる。ずっと称賛してきた素晴らしい選手だ。ライバルとしても、選手としてもね。今日、彼が僕たちと一緒にいてくれるのは大きな喜びだ」と付け加えた。
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キャプテンマークの重み
ファーストキャプテンという役割を担うことは、バルベルデにとって大きな節目である。同選手は以前から、クラブの伝説的MFたちの精神的後継者と見なされてきた。ウルグアイ代表のバルベルデは長年にわたってマドリーの価値観を身に染み込ませてきており、この移行期にチームを率いる準備は十分にできていると感じている。
「はい、もちろんです。ここ数年、僕はある意味で第3キャプテン、あるいは第2キャプテンのような役割を担ってきました。そういう役割は好きですし、とても光栄で誇りにも思っています。多くを学んできましたし、ロッカールームでもピッチ上でも自分の最高の姿を示して、チームメート全員が心地よくいられるように努めています」と説明した。
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