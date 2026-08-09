「モウリーニョがこんな人だとは思わなかった」　フェデリコ・バルベルデがレアル・マドリー新指揮官の下での生活を明かす

モウリーニョの復帰は、課題がなかったわけではない。チームごとに異なるコンディションを見極めながら戦術を落とし込まなければならないプレシーズンを進めているためだ。モウリーニョ体制下での戦術的な転換も、なお進行中である。チームは現在、ベルナベウで伝統的に求められる華やかさを保ちながら、より強固な守備組織の構築に取り組んでいる。

バルベルデは、フルメンバーが再びそろう前に、こうした「アイデア」を浸透させるうえで今のプレシーズンの段階が極めて重要だと指摘した。「時には厳しいこともあるが、それが成長するためのやり方だと思う。彼が僕たちにどう接してくれるか、そして僕にどう接してくれるかが気に入っている」と語った。

「僕たちは監督が求めることを実行し、そのアイデアをピッチで形にしようとしている。多くの選手を欠いているが、少しずつ良くなっている」