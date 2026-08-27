ケアンはすでに数日前から、自分をフィオレンティーナの選手とは考えていなかった。 Violanewsによれば、日曜夜にはその後ローマに0-4で敗れた一戦で先発出場を拒否し、昨日朝には移籍を求めて強硬姿勢に出た。ヴィオラ・パークへの到着が遅れ、全体練習に参加しないことを選んだのだ。この決定にフィオレンティーナは激怒し、同選手に罰金を科したうえで、午後の個別練習に再招集した。一方で今日、ユヴェントスとパリ・サンジェルマンの元所属選手であるケアンは、時間通りにトレーニングセンターに姿を見せ、チームメートとともに練習を行った。