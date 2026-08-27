モイーズ・キーンのコモ移籍が成立間近。長期にわたる交渉の末、ロンバルディア州のクラブとフィオレンティーナは合意に達した。2000年生まれのFWはフィレンツェを離れ、固定額とボーナスを合わせて4000万ユーロ近い金額（3500万＋500万）で完全移籍する。これによりファブレガスは望んでいたストライカーを手にし、キーンはドゥヴィカスと先発の座を争うことになる。
Calciomercato
翻訳者：
モイーズ・キーンのコモ移籍が成立間近。クラブ間で書類を交換、取引額は4000万ユーロ。
昨日、何が起きたのか
ケアンはすでに数日前から、自分をフィオレンティーナの選手とは考えていなかった。 Violanewsによれば、日曜夜にはその後ローマに0-4で敗れた一戦で先発出場を拒否し、昨日朝には移籍を求めて強硬姿勢に出た。ヴィオラ・パークへの到着が遅れ、全体練習に参加しないことを選んだのだ。この決定にフィオレンティーナは激怒し、同選手に罰金を科したうえで、午後の個別練習に再招集した。一方で今日、ユヴェントスとパリ・サンジェルマンの元所属選手であるケアンは、時間通りにトレーニングセンターに姿を見せ、チームメートとともに練習を行った。
モラタが枠を空ける
ケアンは今夜から明日にかけてコモ入りし、メディカルチェックと契約締結を行う見込みだ。フィオレンティーナには2シーズン在籍し、79試合出場、735ゴール、7アシストを記録して退団する。退団が見込まれ、レガネスとの交渉が進んでいるアルバロ・モラタの人数上の後釜となる。スペイン2部で戦うマドリードのクラブは、現在500万ユーロの手取りとなっている年俸の支払いについて、コモが大きく負担することを求めている。
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