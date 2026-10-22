2003年、ロマン・アブラモヴィッチが西ロンドンで野心的なプロジェクトに資金を投じていた頃、フランス代表のマケレレはラ・リーガの強豪レアル・マドリーから引き抜かれた。マケレレは世界のトップ選手の一人と見なされていた。

その翌年、ジョゼ・モウリーニョがチェルシーの監督に就任したことでチームは一変。モウリーニョは初年度を通じてほぼ敵なしのチームを作り上げた。2004-05シーズンのプレミアリーグで喫した失点は、わずか15だった。

マケレレは国内での圧倒的な強さを支えた。相手の攻撃は、ジョン・テリーやペトル・チェフらが攻撃に駆り出される前に、しばしば食い止められた。試合の流れを変える「6番」の選手の価値は、それ以来高まり続けている。

現在、イングランドの首都でその役割を担うのがカイセドだ。2023年にブライトンとの移籍金1億ポンド（1億3400万ドル）の合意により獲得された。近頃は負傷により思うようにプレーできない時期もあったが、完全なコンディションを取り戻したようだ。