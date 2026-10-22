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モイセス・カイセドとクロード・マケレレの比較はなぜ妥当なのか？ガス・ポジェが語る、プレミアリーグ優勝チームにおける「昔ながらの6番」の価値
マケレレ、モウリーニョ率いるチェルシーで活躍
2003年、ロマン・アブラモヴィッチが西ロンドンで野心的なプロジェクトに資金を投じていた頃、フランス代表のマケレレはラ・リーガの強豪レアル・マドリーから引き抜かれた。マケレレは世界のトップ選手の一人と見なされていた。
その翌年、ジョゼ・モウリーニョがチェルシーの監督に就任したことでチームは一変。モウリーニョは初年度を通じてほぼ敵なしのチームを作り上げた。2004-05シーズンのプレミアリーグで喫した失点は、わずか15だった。
マケレレは国内での圧倒的な強さを支えた。相手の攻撃は、ジョン・テリーやペトル・チェフらが攻撃に駆り出される前に、しばしば食い止められた。試合の流れを変える「6番」の選手の価値は、それ以来高まり続けている。
現在、イングランドの首都でその役割を担うのがカイセドだ。2023年にブライトンとの移籍金1億ポンド（1億3400万ドル）の合意により獲得された。近頃は負傷により思うようにプレーできない時期もあったが、完全なコンディションを取り戻したようだ。
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カイセドはマケレレと比較できるか？
南米出身のカイセドについて、マケレレに匹敵するレベルのパフォーマンスに達したとの声が早くも上がっている。同じ意見かと問われた元チェルシーMFのポジェは、カジノサイト情報の定番サイト「Gambling.com」との提携による取材で、GOALにこう語った。「マケレレが歩んだ道のり、彼のキャリアは信じられないほど素晴らしいものだった。彼［カイセド］が比較されるには、今のレベルで数年間プレーし続ける必要があると思う」
「比較するにはまだ早すぎると思う。ただ同時に、彼はこのチームにとって非常に重要だ。カイセドを欠いた最初の4、5試合と、カイセドが出場した直近の2試合では、違いは驚くほど大きい。それだけ彼を必要としていたということだ。特に、シャビ［アロンソ］が実践しようとしているこのシステムではそうだ。前線の3人が攻撃で結果を出せるようにするためにもね」
「カイセドには敬意を払いつつも、隣でプレーする［ジョーダン］・ヘンダーソンのサポートは、多くの人が予想していなかったものだと思う。そのおかげでカイセドも自分らしくプレーできている。だから、彼は今季のチェルシーにとって鍵となる選手だし、健康な状態を保ってほしいと心から願っている」
カンテもスタンフォード・ブリッジでタイトルを獲得
マケレレだけが、チェルシーのプレミアリーグ制覇に貢献した傑出したフランス人ではない。2016-17シーズン、すでにレスターの下馬評を覆す優勝に貢献していたエンゴロ・カンテは、優れたプレーを見せ、アントニオ・コンテ率いるチェルシーで評価をさらに高めた。
すでにカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップで優勝を味わったカイセドも、その流れに続けるだろうか。この質問を受けたポジェは、こう続けた。「ボーンマス戦は現地で見ていた。チームが流れるように前へ攻め、誰もが得点を狙っているのを見ると、戦術的に試合を読める選手が必要だと分かる。その選手がどこに立ち、どこを見て、どこを指し、どこをカバーしているのか、気づかない人もいるがね。
「君が挙げたのは、そういう特別な選手たちだ。マケレレは、試合を先読みする能力があった。エンゴロ・カンテほど走る人は、これまでの人生で見たことがない。走る選手は見てきたが、彼はピッチ全体をカバーしていた。
「世界中のどのチームにも、最終ラインの4人の前に位置する、正統派の昔ながらの6番が今も必要だということだと思う。パス、パス、パスという新しい考え方や、バルセロナ流、［ペップ］・グアルディオラ流、スペイン流のスタイルの中で、私たちはああしたセントラルMFを忘れてしまうことがある」
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チェルシー、移籍市場で高額支出を続ける
カイセドの価値はスタンフォード・ブリッジの誰もが認めている。一部の試合ではキャプテンも務めた、攻守に精力的な24歳は、先発メンバーに真っ先に名を連ねる選手の一人となっている。
チェルシーは背番号25を中心に組み上げる、タイトル獲得を狙うチームの新たなピースにも引き続き大金を投じており、コール・パーマー、モーガン・ロジャーズ、ジョアン・ペドロ、エミ・マルティネスらは、チェルシーをイングランドと欧州のサッカー界の頂点に返り咲かせることを目指している。
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