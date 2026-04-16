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モイセス・カイセドがチェルシーと高額な新契約に合意
ブルーズ、中盤の要を称える
24歳のカイセドは、昨季カンファレンスリーグとクラブワールドカップ制覇に貢献。契約延長を望んでおり、BBCスポーツによるとその願いが叶った。 カイセドは2023年、ブライトンから英国記録の移籍金約1億ポンド（最大1億1500万ポンド）で加入。その後、リヴァプールがFWアレクサンダー・イサクを1億2500万ポンドで獲得し、記録は更新された。新契約は2033年までで、この中盤の要が当面チェルシーの中心選手であり続ける見込みだ。
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スタンフォード・ブリッジでの戦略的刷新
この契約は、主力選手を報いる一連の契約更新の2件目。キャプテンのリース・ジェームズが既にサインし、クラブはシーズン終了までにさらに1件以上交渉する予定だ。これは、成果と安定性をインセンティブで報いる新方針を示す。
昨季序盤にはコール・パーマーにも好成績時の昇給を約束。CL出場など目標達成と連動するインセンティブ型ながら、スター報奨の姿勢は明確だ。欧州頂点への復活を狙うクラブは、カイセドを不可欠な戦力と位置づけている。
カイセドの伝説的な野心
代表戦期間中、レアル・マドリードへの移籍について問われたカイセドは「今はクラブに集中している。このクラブのレジェンドになりたい」と語った。チェルシーは彼を世界最高のMFの一人と考え、彼は副将でもある。若手が中心のチームで、そのリーダーシップはますます重要になっている。
前監督エンツォ・マレスカ体制下で昨季プレミアリーグ全試合に先発し、今季も42試合に出場。守備的MFながら5得点をマークし、そのタフさと戦術眼から現監督リアム・ロゼニオール体制でも第一候補のスタメンに名を連ねる。
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フェルナンデスの将来は不透明だ
MFエンツォ・フェルナンデスとDFレヴィ・コルウィルは過去6か月間、新契約について交渉してきた。フェルナンデスは代表戦で「スペインの首都に住みたい」と発言し、レアル・マドリードへの移籍噂再燃を受けて2試合の内部処分を受けたが、ようやく復帰した。
ロゼニオール監督の処分発表後、代理人のハビエル・パストーレは『The Athletic』に「彼は現在の報酬以上の価値がある」と語った。チェルシーは次節ホームでマンチェスター・ユナイテッドと対戦。現在6位で、5位以内に入ってチャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す。フェルナンデスは復帰し、中盤でカイセドとコンビを組む見込みだ。