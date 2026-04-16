モイセス・カイセドがチェルシーと高額な新契約に合意

この契約は、主力選手を報いる一連の契約更新の2件目。キャプテンのリース・ジェームズが既にサインし、クラブはシーズン終了までにさらに1件以上交渉する予定だ。これは、成果と安定性をインセンティブで報いる新方針を示す。

昨季序盤にはコール・パーマーにも好成績時の昇給を約束。CL出場など目標達成と連動するインセンティブ型ながら、スター報奨の姿勢は明確だ。欧州頂点への復活を狙うクラブは、カイセドを不可欠な戦力と位置づけている。