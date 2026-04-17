契約延長に署名した後、カイセドは西ロンドンに残留できる喜びを語った。「チェルシーで契約を延長できて本当に嬉しい」とクラブ公式チャンネルに語った。「このチームとクラブを信じており、正しい方向に向かっている。 僕たちの旅は始まったばかり。成し遂げるべきことはまだ多く、日々成長したいと燃えている。チェルシーでさらにタイトルを勝ち取り、クラブとファンのために全力を尽くす。」

エクアドル代表のカイセドは、ブライトンでの主力からスタンフォード・ブリッジの主力へと急速に成長した。ブルーズでの初期の成功をさらに発展させようとする彼の野心は今も揺るぎない。「私たちはすでに素晴らしい時間を共に過ごしてきました。私の夢はチェルシーのレジェンドになることです。その夢を実現するために、可能な限り努力していきます」と彼は付け加えた。