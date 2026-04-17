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モイセス・カイセドがチェルシーと長期契約を締結。同MFは「チームは正しい方向に向かっている」と語った。
長期プロジェクトへの取り組み
チェルシーは、カイセドが7年契約を締結し残留すると発表した。2023年夏にブライトンから加入したこのMFは、プレミアリーグ屈指の選手に成長し、クラブの大型投資を十分に正当化している。
24歳のカイセドはすでに140試合に出場し、UEFAカンファレンスリーグとFIFAクラブワールドカップ制覇でも中盤の要として活躍した。今回の契約延長は、選手とクラブ双方のプロジェクトへの強い意志を示す。
- AFP
カイセドのさらなるタイトルへの渇望
契約延長に署名した後、カイセドは西ロンドンに残留できる喜びを語った。「チェルシーで契約を延長できて本当に嬉しい」とクラブ公式チャンネルに語った。「このチームとクラブを信じており、正しい方向に向かっている。 僕たちの旅は始まったばかり。成し遂げるべきことはまだ多く、日々成長したいと燃えている。チェルシーでさらにタイトルを勝ち取り、クラブとファンのために全力を尽くす。」
エクアドル代表のカイセドは、ブライトンでの主力からスタンフォード・ブリッジの主力へと急速に成長した。ブルーズでの初期の成功をさらに発展させようとする彼の野心は今も揺るぎない。「私たちはすでに素晴らしい時間を共に過ごしてきました。私の夢はチェルシーのレジェンドになることです。その夢を実現するために、可能な限り努力していきます」と彼は付け加えた。
管理職への昇進
カイセドの貢献は守備やボール運びだけではない。コバムのロッカールームでも欠かせないリーダーだ。3シーズン目を終える今、彼はキャプテンを任され、マンチェスター・シティ戦でもチームを率いた。
2024-25シーズンには中盤で圧倒的な存在感を示し、ファン投票による「チェルシー・プレイヤー・オブ・ザ・シーズン」と選手投票の「プレーヤーズ・プレイヤー・オブ・ザ・シーズン」を同時受賞。チーム内での尊敬も確固たるものにした。
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壮観な光景を見抜く目
カイセドはタックルと戦術的規律で知られるが、攻撃でも印象的なプレーを見せる。チェルシーでの140試合で8得点を挙げ、直近2シーズンは決定力が向上。その一人が「2024年シーズン最優秀ゴール」に選ばれ、オールラウンドな技術力を示した。