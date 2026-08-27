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翻訳者：

モイズ・ケアンのコモ移籍が成立間近となっている。クラブ間で書類が交わされており、取引額は4000万ユーロだ。

モイーズ・キーン
移籍情報
コモ
フィオレンティーナ

長い交渉の末、両クラブは合意に達した。ファブレガスは探していたアタッカーを手にした。

モイーズ・キーンのコモ移籍が成立間近。 長い交渉の末、ロンバルディア州のクラブとフィオレンティーナは合意に達した。2000年生まれのFWはフィレンツェを離れ、固定額とボーナスを合わせて4000万ユーロ近い金額（3500万＋500万）で完全移籍する。 これによりファブレガスは望んでいたストライカーを手にし、キーンはドゥヴィカスと先発の座を争うことになる。

  • 昨日、何が起きたのか

    ケアンはすでに数日前から、自分をフィオレンティーナの選手とは考えていなかった。Violanewsによれば、日曜夜にはその後ローマに0-4で敗れた一戦で先発出場を拒否し、昨日朝には移籍を要求して強硬姿勢に出た。ビオラ・パークへの到着も遅れ、グループ練習に参加しないことを選んだという。この決定にフィオレンティーナは激怒し、同選手に罰金を科したうえで、午後の個別練習に再招集した。一方で今日は、ユヴェントスとパリ・サンジェルマンの元選手であるケアンは時間通りに練習場へ姿を見せ、チームメートとともにトレーニングを行った。

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  • モラタが枠を空ける

    ケアンは今夜から明日にかけてコモ入りし、メディカルチェックと契約締結に臨む見込みだ。フィオレンティーナを離れることになり、2シーズンで79試合出場、735ゴール、7アシストを記録した。退団が見込まれ、レガネスとの交渉が進んでいるアルバロ・モラタの穴を、人数の上では埋めることになる。スペイン2部を戦うマドリードのクラブは、現在500万ユーロの手取り年俸が発生しているモラタについて、コモ側がその支払いに大きく負担するよう求めている。

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