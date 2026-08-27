ケアンはすでに数日前から、自分をフィオレンティーナの選手とは考えていなかった。Violanewsによれば、日曜夜にはその後ローマに0-4で敗れた一戦で先発出場を拒否し、昨日朝には移籍を要求して強硬姿勢に出た。ビオラ・パークへの到着も遅れ、グループ練習に参加しないことを選んだという。この決定にフィオレンティーナは激怒し、同選手に罰金を科したうえで、午後の個別練習に再招集した。一方で今日は、ユヴェントスとパリ・サンジェルマンの元選手であるケアンは時間通りに練習場へ姿を見せ、チームメートとともにトレーニングを行った。